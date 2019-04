Mijatovic: "Modric va a seguir y hará todo lo posible para volver a ser determinante"

Luka Modric, Gareth Bale, Marcelo... son muchos los nombres que se colocan en una posible puerta de salida del Santiago Bernabéu. Sobre todos ellos ha hablado en El Larguero de la Cadena SER Mijatovic. El exfutbolista es una persona cercana a Modric y ha asegurado que el '10' blanco no quiere moverse del Real Madrid.

Luka Modric se lamenta de una ocasión fallada REUTERS

Enfado de Zidane

"No me sorprendieron las palabras de Zidane porque él siempre ha sido muy claro. Seguramente estará preocupado de cara a la próxima temporada".

No es fácil la tarea de Zidane

"No soy muy optimista porque hacer un equipo nuevo, competir de nuevo... no va a ser nada fácil".

El futuro de Bale se complica

"Si no cuentas con Bale no es fácil encontrar una solución. No va a ser fácil encontrarle equipo y los jugadores normalmente no están dispuestos a bajarse la ficha para fichar por otro club".

Modric no se mueve del Real Madrid

"Modric va a seguir, Modric sufre mucho esta situación, he hablado con él y estaba cabreado consigo mismo tras su partido. Él es un gran profesional y va a hacer todo lo posible por ser determinante el año que viene. Modric es un profesional, está contentísimo en el Real Madrid. Va a seguir siempre y cuando el Real Madrid quiera que siga. Estará bien la temporada que viene, seguir".

Opción de recuperar a Marcelo

"Marcelo es un jugador muy válido y un jugador que se puede recuperar".

Idea de Zidane

"La idea de Zidane era terminar bien la temporada, pero por lo menos competir y sudar la camiseta. Eso no está pasando y por eso están molestos todos".

