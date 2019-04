El enfado de Juanma Rodríguez: "Cuanto peor quede el Real Madrid mejor"

La derrota del Real Madrid en Vallecas por 1-0 dejó muchos señalados en el conjunto blanco. Zidane en rueda de prensa se mostró muy descontento por la imagen que ofreció su equipo frente al Rayo Vallecano. Una postura que Juanma Rodríguez compartió en El Chiringuito durante su intervención en el programa.

◘"El Real Madrid está en TIERRA DE NADIE pero el ESCUDO hay que DEFENDERLO hasta el FINAL". El ENFADO de @juanma_rguez en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/IOOSmVSIEc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 29 de abril de 2019

Renovación de la plantilla

"Cuanto peor quede el Madrid, mejor. Porque si hoy gana el Madrid 0-1, los jugadores se hacen prisioneros, y la revolución es menos posible ".

Derrota contra el Rayo

"Yo esperaba que el Real Madrid ganara en Vallecas, pero realmente la victoria, el empate o la derrota no valía para nada. Es una derrota sin valor, salvo en imagen. Ahora mismo el Madrid está en tierra de nadie. No puede ganar la liga, pero tampoco le pueden quitar su plaza de Champions".

Apoyo a Zidane

"Esto es un 'terminemos ya la temporada, vayámonos a casa y se acabó', pero el escudo siempre hay que defenderlo hasta el final. Existe un motivo para entender las palabras de Zidane, porque la imagen del Real Madrid ha sido lamentable. Entiendo su frustración. Los jugadores son vigentes campeones de Europa y del mundo. Y aunque no va a suceder, si entendería que en el fondo Zidane se planteara si ha hecho bien en volver al club".

Distancia con el líder

"Cuando no puedo ganar una competición, me da igual acabar a un punto, que a siete o 14. Para el Madrid es lo mismo si acaba segundo".

Crítica a Guardiola

"Para Guardiola estar en el 'top' mundial es competir las ligas nacionales hasta el final y que por eso excluía al Real Madrid. Y eso es falso. Porque el Real Madrid ahora está a 18 puntos del Barça, el año pasado a 17, pero la anterior la ganó y la 2015/2016 quedó a pocos puntos".

Éxitos blancos en Champions

"Yo he estado 32 años sin ver al Real Madrid ganar una Copa de Europa. Yo pensaba que me iba a morir sin volver a verlo y llevó una época en la que el Madrid ha ganado más Champions de las que yo vi. Es una cuestión de ciclos. El Real Madrid no va a estar ganando siempre, del mismo modo que no va a estar ganando siempre".

