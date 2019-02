Edu Pidal: "Si todo va bien Sergio Ramos forzará la amarilla ante el Ajax"

Edu Pidal, en Onda Cero. Foto: ondacero.es

Vuelve la Champions y vuelve el Real Madrid. El conjunto blanco quiere encarrilar la eliminatoria en Holanda y para ello contará con toda la plantilla blanca, a excepción de la gran duda de Varane, que arrastra un proceso gripal. Otro jugador que tendrá que ir con cuidado es Sergio Ramos, que está apercibido y si viera una tarjeta se perdería el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

Varane supera a Morata en un balón aéreo REUTERS

Edu Pidal ha traído las novedades más importantes del equipo blanco a El Transistor, y ha confirmado que Solari tiene alguna duda con el once titular, y no duda de que Sergio Ramos forzaría la tarjeta amarilla si el partido va de la mejor manera posible.

Los mejores recuerdos

"Un estadio histórico para el Real Madrid, aquí logró la Séptima".

La gripe de Varane

"La noticia mala es que Varane no ha estado y tiene un proceso gripal y no ha ido a entrenar, me han dicho que es sería duda pero mañana le doy muchas opciones a Nacho".

La situación de Ramos

"Ramos está apercibido, si todo va bien la forzará".

Las dudas de Solari

"La duda en el lateral izquierdo sigue ahí y veremos si descansa alguno de los fijos de Solari".

