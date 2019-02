Rubiales: "La Federación no permitirá que se presione a los árbitros"

El VAR está siendo uno de los temas más importantes de esta temporada. Luis Rubiales, a la salida de la reunión en el CSD con el resto de las federaciones sobre la Ley del Deporte, contestó a varias preguntas sobre su utilización y sobre los clubes que se quejan de su utilización en momentos puntuales de las últimas jornadas.

"Cuando los clubes utilizan los conductos reglamentarios se les atiende encantados y cuando son otros no reglamentarios se abren expedientes. Es bueno que utilicen las herramientas de una federación cercana, que nos llamen porque estamos a su disposición. Utilizar otras vías de presión no es adecuado. La Federación no está por la labor de que se presione al estamento arbitral, vamos a protegerlos entendiendo que son humanos y pueden acertar o equivocarse como los futbolistas o los presidentes", confesó el presidente de la RFEF sobre los clubes que llaman para quejarse del VAR.

"No hablo de casos concretos. Pero si estamos al servicio de los clubes, que se dirijan a nosotros es lo normal. El hacer de esto un escarnio público no es lo adecuado. Ya hay un reglamento y en función de eso se actúa, pero no queremos utilizarlo para sancionar. Queremos utilizar las vías ordinarias para estar a disposición de todos los que crean que se ha cometido un error. El estamento arbitral es el más débil", añadió cuando fue preguntado por las quejas de los clubes mejor posicionados en la tabla de La Liga.

El Atlético, indignado

El Atlético de Madrid decidió tomar una decisión muy polémica, que era anular la reunión que tenía programada con Velasco Carballo este martes. El excolegiado iba a instruir al club colchonero sobre el VAR, en qué situaciones actúa. Sin embargo, en el cuadro rojiblanco no consideran que sea el momento adecuado hacerlo ahora tras el enfado por el derbi madrileño.

