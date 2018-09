Edu Aguirre: "Los que dicen que era agresión de Cristiano, no ven la de Lenglet"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto: Twitter. (@elchiringuitotv)

Un nuevo episodio de polémica ha sido protagonista en el Camp Nou. El Barcelona perdía dos puntos al empatar con el Girona, que jugó con un jugador más durante 60 minutos. El colegiado, tras mirar el VAR decidió expulsar a Lenglet, que utilizó el codo para impactar en el rostro de Pere Pons. Stuani fue el héroe de los visitantes al anotar un doblete y firmar un partido histórico.

"Es ROJA CLARÍSIMA a Lenglet. Debemos PROTEGER a los JUGADORES. Además de AGRESIÓN, es MUY PELIGROSO". @EduAguirre7, TAJANTE en #ChiringuitoPolémica pic.twitter.com/x5H5yWivIN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 23 de septiembre de 2018

Edu Aguirre llegó a El Chiringuito con cierta sed de venganza por la roja que vio Cristiano Ronaldo en Mestalla el pasado miércoles. El tertuliano dejó claro que era extraño que "los mismos que decían que era agresión de Cristiano hoy no ven la de Lenglet". Y no dudó en dar su opinión sobre la acción del central francés, "es roja clarísima a Lenglet. Debemos proteger a los jugadores. Además de agresión, es muy peligroso".

Aguirre no dudó en retratar a los que hablaban de "lance del juego" o "acción natural" tras la acción de Lenglet y de "agresión" por la acción de Cristiano. Gil Manzano estuvo visionando el vídeo en la pantalla del VAR y no dudó en expulsar al zaguero galo, que no se creía lo que estaba pasando. El equipo culé, entre ellos Piqué y Busquets criticaron duramente a la tecnología y al colegiado por esa acción.

FC BARCELONA - GIRONA Alejandro García Agencia EFE

Stuani y Asensio igualan La Liga

El gol del mallorquín fue clave para la victoria por la mínima ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu. Mientras que el doblete de Stuani sirvió para que el conjunto de Ernesto Valverde perdiera dos puntos y vuelva a estar empatado en la tabla con el Real Madrid, que jugará este miércoles frente al Sevilla, mientras que el equipo catalán viajará a Butarque.