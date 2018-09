Primer tropiezo de un Barcelona que jugó una hora con diez ante el Girona

El Barcelona perdió sus primero puntos en La Liga tras empatar a dos ante el Girona. Los culés se adelantaron por medio de un tanto de Lionel Messi, pero la expulsión de Lenglet y dos tantos de Stuani pusieron patas arriba el Camp Nou. Finalmente Piqué logró empatar de cabeza, y pese a que el conjunto azulgrana intentó remontar, no tuvo éxito.

Busquets protesta a Gil Manzano en el Girona - Barcelona Alejandro García Agencia EFE

Ernesto Valverde no pareció aprender del susto en San Sebastián y volvió a dejar en el banquillo a Philippe Coutinho, aunque esta vez Sergio Busquets si partió de inicio. El técnico extremeño decidió dar la primera titularidad liguera a tres nuevos fichajes: Clément Lenglet, Arturo Vidal y Arthur. Por otro lado, Eusebio prescindió de Borja García y Pedro Porro, la gran revelación del Girona en lo que va de curso. Eso sí, las delanteras de ambos clubes -Messi, Suárez y Dembélé por los locales y Portu y Stuani por los visitantes- no son negociables.

El Barcelona fue mejor hasta la expulsión

La primera parte comenzó de manera vibrante, con ambos equipos buscando marcar pronto. Poco a poco, el Barça fue dejando patente su superioridad, adueñándose del balón e impidiendo que el Girona jugara gracias a una presión tras pérdida exhaustiva. El primer tanto llegó en el 19', obra del de siempre, Lionel Messi. Arturo Vidal se internó en el área a base de potencia y dejó un centro raso al punto de penalti para que el argentino la rematara, desviándola con su zurda.

Messi y Vidal se abrazan tras el gol del Barcelona ante el Girona Quique García Agencia EFE

Sin embargo, cuando parecía que los locales lograrían dormir el partido, saltó la sorpresa. En el minuto 35, Gil Manzano revisaba el VAR para repasar un choque entre Lenglet y Pere Pons, y tras apreciar el codazo del francés, no dudaba en mostrarle la roja. El Barça se quedaba con un jugador menos y casi una hora de partido por delante. Las cosas podían ir peor, y así fue. Valverde, que mandó a calentar a Umtiti pero no se decidía a quién quitar, vio como Stuani empataba al filo del descanso. El uruguayo aprovechaba un centro para deshacerse de Piqué con un brillante control y no fallar el mano a mano ante Ter Stegen.

Susto, remontada y empate final

Tras el descanso, el técnico culé decidió retirar a un Dembélé que había cuajado buenos minutos iniciales, aunque poco a poco fue desapareciendo. El francés, que llevaba cuatro partidos consecutivos marcando, dejó su sitio para su compatriota Umtiti. Por su parte, Eusebio se fue al ataque dando entrada a Borja García en lugar de Aleix García. Si la primera parte había comenzado animada, la segunda no fue a menos. En el 51' Stuani aprovechó un balón rechazado de un mano a mano entre Portu y Ter Stegen para marcar por toda la escuadra el 1-2.

Los jugadores del Girona celebran un gol ante el Barcelona Alejandro García Agencia EFE

Valverde decidió entonces poner toda la carne en el asador y dar entrada a Rakitic y Coutinho en lugar de Arthur y Vidal. El Barça comenzó a dominar, rondando el área y gozando de varias ocasiones, especialmente gracias a Messi y su fantástico golpeo a balón parado. Finalmente, en el 63', Piqué logró el empate de cabeza, aprovechando un rebote. A partir de entonces, el Girona tuvo clara la premisa: cerrarse atrás y conformarse con un valioso empate. Eusebio agotó sus cambios sin hacer grandes variaciones tácticas, y el conjunto visitante defendió el resultado con uñas y dientes. Los locales tampoco generaron excesivo de peligro, salvo alguna subida de Jordi Alba. Finalmente, el partido acabó con empate a dos.

FC Barcelona 2-2 Girona

FC Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur (Coutinho, 58'), Busquets, Arturo Vidal (Rakitic, 58'); Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé (Umtiti, 45').

Girona: Bono; Aday, Alcalá, Juanpe, Bernardo, Muniesa; Aleix García (Borja García, 45'), Pere Pons, Granell (Douglas Luiz, 71'); Portu (Doumbia, 84'), Stuani.

Goles: 1-0, 19' Messi; 1-1, 45' Stuani; 1-2, 51' Stuani; 2-2, 63' Piqué.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a Nélson Semedo (13'), Arthur (15'), Stuani (16'), Bernardo (39'), Juanpe (61'), Alcalá (68'), Portu (69') y Piqué (81'). Expulsó a Lenglet (35').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de La Liga disputado en el Camp Nou (Barcelona) ante 76.055 espectadores.