Ibrahimovic no descarta volver a jugar en Europa

Zlatan Ibrahimovic ha sorprendido respondiendo así al ser cuestionado por sus opciones de regresar al fútbol sueco: "No cierro ninguna puerta. Hay un trofeo que todavía me falta".

El delantero de 36 años de Los Angeles Galaxy, ha ganado ligas en España con el Barcelona, en Italia con el Milán y con el Inter, en Francia con el PSG y en Holanda con el Ajax. Nunca ganó en Inglaterra ni en Suecia.

No obstante, en caso de regresar a su país natal, Ibrahimovic tiene claro dónde jugaría. Sería en el Malmo, en su antiguo club: "Ninguna posibilidad de jugar en otro equipo. Solo en el Malmo", ha declarado en un podcast que realizó con el bloguero sueco Alex Schulman.

"He recibido una oferta. Ellos quieren que vuelva y que termine mi carrera allí", ha desvelado el atacante, al que aún le restan dos años de contrato con Los Angeles Galaxy.

Su regreso a la selección, descartado

Con quien no volverá a jugar Ibrahimovic es con la selección sueca, a la que dijo adiós tras el Eurocopa de 2016. Pese a que se rumoreó que el delantero se había mostrado dispuesto a regresar para el Mundial de Rusia, él nunca llegó a barajar dicha posibilidad: "Hablé con Zlatan y me comunicó que no ha cambiado de idea respecto a la selección", declaró en su día el máximo responsable del equipo nacional, Lars Richt.