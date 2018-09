Jorge Lorenzo estalla contra Márquez y exige que se disculpe por su caída

En muletas y muy enfadado con Marc Márquez, así ha entrado Jorge Lorenzo en el hospitality de Ducati tras su incidente en el Gran Premio de Aragón. En dicha carrera, el balear partía desde la pole y tuvo que abandonar por una caída en la primera vuelta.

"Estoy mal, impotente y con bastante rabia de lo sucedido, la entrada de Marc me ha hecho no entrar en la curva y me he tenido que ir muy largo y para que no me pasaran 4 o 5 pilotos inclinado he abierto gas y se me ha ido de atrás. Tengo un dedo luxado, rotura del metatarso del siguiente dedo y a ver si puedo correr en Tailandia", ha dicho al respecto. "Mi carrera se ha arruinado, tenía la posibilidad de ganar y se ha arruinado y en Tailandia será difícil y quizás también las próximas cuatro carreras", se lamentaba.

Jorge Lorenzo no valora la opción de acudir a dirección de carrera: "Ni me lo planteo porque sé qué me van a decir. Desde fuera no se ve lo que realmente ha pasado y solo lo sabemos los dos. Desde fuera es que se ha ido a lo verde y yo estaba en lo verde y me ha hecho un 'block pass' que no me dejaba entrar en la curva. Y para no perder posiciones he abierto gas. Me ha dado rabia porque nadie supone que ha sido por el adelantamiento de Marc y desde fuera se ve que ha sido mi culpa y no es así".

"No podía entrar en la zona limpia y he tenido que entrar en la zona sucia donde me ha dejado ir, yo he entrado donde tenia que entrar. Si me pasa agresivo pero me pasa y me deja espacio no pasa nada", agrega respecto a lo sucedido con Márquez.

La amenaza de Lorenzo a Márquez

Así pues, descartada la opción de pedir una sanción, Jorge Lorenzo tiene claro qué quiere que haga el líder del Mundial, que la próxima temporada será su compañero en Honda: "Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy. Sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Si me revienta la pierna, al menos que me diga algo y que no vuelva a suceder; de lo contrario, voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta", amenazó el mallorquín.

¿Por qué no pide su sanción?

"Ya se lo que me dirán y Dirección de Carrera con acciones que desde fuera parecen desfavorables, aplican sanciones de segundos, pero cuando uno por culpa de otro se rompe un hueso, no hace nada", concluyó.