El Valencia sigue sin ganar ante un Villarreal que no quiso hacer sangre

Villarreal y Valencia empataron a cero en un partido muy igualado, que no pudo decidirse pese a que los locales jugaron con uno más durante más de media hora. El conjunto ché, por su parte, se hunde aún más en su crisis. Sigue sin conocer la victoria esta temporada, y afrontará la visita del Celta de Vigo sin Dani Parejo ni Marcelino.

Los entrenadores Marcelino y Javier Calleja se saludan antes del Villarreal - Valencia Domenech Castelló Agencia EFE

Las rotaciones y la imprecisión marcan la primera parte

El técnico asturiano tiró de prudencia, en vistas del partido ante los vigueses del próximo miércoles 26 de septiembre, y reservó a varios pesos pesados. Gonçalo Guedes y Geoffrey Kondogbia se cayeron del once, ocupando sus respectivos puesto Denis Cheryshev -que se enfrentó a su exequipo- y Carlos Soler. El canterano ché centró su posición, dejando la banda derecha a otro joven talento criado en el club: Ferrán Torres. Sin embargo, la mayor novedad estuvo en la delantera, formada por Santi Mina y Kévin Gameiro. Primer partido de la temporada en el que Rodrigo no formó de inicio.

Por su parte, Javier Calleja volvió a utilizar al central argentino Ramiro Funes Mori como pivote, algo que ya hizo contra el Rangers en la Europa League. Las bajas de Santiago Cáseres y Bruno Soriano obligaron al técnico a recurrir a esta variante, algo que parece inspirarle más confianza que alinear a Javi Fuego o Manuel Iturra. Por otro lado, el lateral mexicano Miguel Layún adelantó su posición, colocándose en el centro del campo, mientras que el delantero colombiano Carlos Bacca repitió titularidad junto a Gerard Moreno, dejando fuera a Karl Toko Ekambi.

Bacca dispara ante la defensa ché en el Villarreal - Valencia Domenech Castelló Agencia EFE

La primera parte fue un fiel reflejo del ambiente que había en el estadio de La cerámica: 28 grados y un 73% de humedad. El calor asfixiante se sumó a la imprecisión de ambos equipos, que no gozaron de ninguna ocasión clara en los primeros 45 minutos. El Valencia se adueñó del balón, mientras que los locales esperaban agazapados, buscando unos contraataques que eran encabezados por Bacca. Sin embargo, lo más destacable del primer tiempo sucedió rozando el descanso, cuando Santi Mina cayó lesionado, doliéndose del tobillo tras una mala caída.

Una expulsión que no cambió nada

Esto obligó a Marcelino a sustituir al gallego al comienzo de la segunda parte, dando entrada en su lugar al belga Michi Batshuayi. A los pocos minutos realizó un segundo cambio, dando entrada a Guedes en lugar de Ferrán Torres. Estaba decidido a ir a por el partido, pero todo se complicó cuando en el colegiado mostró la roja directa a Parejo, expulsándole por una dura entrada sobre Funes Mori. Marcelino protestó la decisión, y unas palabras con el asistente le valieron para ser mandado al banquillo. Fue entonces cuando el Valencia, con media hora por delante, agotó sus cambios, sustituyendo a Gameiro por el centrocampista Francis Coquelin que regresaba a los terrenos de juego tras una larga lesión.

Marcelino, entrenador del Valencia, en el partido ante el Villarreal Domenech Castelló Agencia EFE

Se le acumulaban los problemas al Valencia, pero el Villarreal no estaba dispuesto a hacer sangre. El primer cambio fue toda una declaración de intenciones: se marchó Pablo Fornals, un talento creativo, y entró Alfonso Pedraza, extremo conocido por su compromiso defensivo. Esta decisión de Calleja no gustó a la afición groguet, que protestó notablemente mediante silbidos. Sin embargo, el verdadero plan del técnico quedó claro minutos después, cuando sustituyó a Jaume Costa por Santi Cazorla, retrasando así a Pedraza hasta el lateral izquierdo.

El Valencia no se amilanó, y depositó todas sus esperanzas en Guedes. Un fantástico control del portugués en la frontal del área precedió a un potente latigazo que obligó a estirarse a Asenjo. Minuto 70 y el Valencia, con uno menos, acaba de tener su mejor ocasión. Calleja sacó del campo a Bacca, el más activo de los locales, para dar entrada a Ekambi, pero eso no cambió nada. Las mejores ocasiones eran de un Valencia que tiraba más de orgullo que de otra cosa. No obstante, ninguno de los dos equipos pudo romper la igualada, y el partido finalizó con empate a cero.

Villarreal 0-0 Valencia

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz, Jaume Costa (Cazorla, 73'); Layún, Funes Mori, Trigueros; Pablo Fornals (Pedraza, 66'); Gerard Moreno, Bacca (Toko Ekambi, 81').

Valencia: Neto; Piccini, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres (Guedes, 56'), Carlos Soler, Parejo, Cheryshev; Santi Mina (Batshuayi, 45'), Gameiro (Coquelin, 61').

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés). Amonestó a Diakhaby (22'), Jaume Costa (38'), Layún (63'), Funes Mori (84') y Mario Gaspar (89'). Expulsó a Parejo (59').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de La Liga disputado en el estadio de La Cerámica (Villarreal) ante 18.000 espectadores.