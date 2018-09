Valverde y la roja a Lenglet: "No creo que haya sido una agresión ni de lejos"

El FC Barcelona se dejó sus primeros puntos en La Liga tras empatar a dos ante el Girona. Un partido marcado por la expulsión del central culé Clément Lenglet, que, bajo palabras de Ernesto Valverde, "nos ha condicionado", además de la "mala fortuna de encajar el empate al final del primer tiempo".

El entrenador azulgrana lamentó no haber "podido remontar", y afirmó no haber "visto la jugada en la televisión", refiriéndose a la expulsión. "Hay un encontronazo claro, y parece que le da con el codo. Es la primera expulsión en la que el jugador al que le hacen la falta pide perdón. Supongo que el VAR hace justicia y tengo la sensación de que no es expulsión. Posiblemente haya algún impacto. No creo que haya sido una agresión ni de lejos. Es falta del rival", sentenció Valverde.

Sin justificación

El extremeño se mostró más correcto que su jugador Sergio Busquets, afirmando que "ha sido una jugada aislada". Para justificar el primer gol encajado, instantes después de la expulsión y sin cambio alguno, explicó "una vez que piensas en hacer una cosa y te esperas y sucede la ley de Murphy te arrepientes de todo. Pero es como todo. Pensaba que le tenía que dar más minutos de calentamiento -a Umtiti- y estábamos controlando".

"Ha sido un partido diferente cómo han ido las cosas. Son jugadores que nos pueden ayudar mucho. Lo teníamos controlado. He visto cosas positivas de todos ellos", terminó contando el técnico en zona mixta, intentando quedarse con lo positivo del partido. Con este empate, el Barcelona vuelve a empatar a puntos con el Real Madrid. Ambos clubes están en los alto de la clasificación tras haber ganado cuatro de los cinco primeros encuentros.