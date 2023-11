Ancelotti habla claro: "Esperaré al Real Madrid hasta el último segundo para saber mi futuro"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro liguero frente al Cádiz. El técnico italiano del Real Madrid fue preguntado por su futuro y aseguró que "esperaré al Madrid hasta el último momento".

Otro de los puntos que más se tocó en la rueda de prensa fue el tema del calendario. Ancelotti aseguró que "es algo que no se puede mantener" y que "quien puede hacer esto es la Liga, la UEFA y la FIFA, pero hacen lo contrario".

En cuanto a las numerosas bajas que tiene el equipo tras el parón internacional, el técnico italiano aseguró que su plantilla "está bien y podemos aguantar con estos problemas".

Momento del Madrid

"Hemos tenido lesiones que nos han perjudicado, pero la plantilla está bien concebida. Hemos sido competitivos a pesar de las ausencias. El equipo está bien y podemos aguantar con estos problemas. La plantilla me da mucha confianza. Es una oportunidad para mostrar lo buenos que somos".

Calendario

"Pienso que el calendario no se puede sostener y los que lo preparan se lo tienen que hacer mirar. Ahora va a ir a más porque va a haber más partidos y la única solución es reducir el número. de partidos. Y quien puede hacer esto es la Liga, la UEFA y la FIFA, pero hacen lo contrario".

Futuro

"No pienso nada sobre mi futuro. Me da orgullo que hablen de mí en Brasil y nada más". "Esperaré hasta el último día al Real Madrid".

Xabi Alonso

"Le doy las gracias a Xabi. Es un jugador impresionante y está haciendo una carrera fantástica como entrenador porque tiene las cualidades perfectas. Me gusta mucho como entrenador. Es uno de los entrenadores que más me gustan junto a Thiago Motta. Tiene el perfil de ser entrenador del Madrid porque conoce la casa y es muy querido".

Más del calendario

"Todo es bueno si se reducen el número de los partidos, porque así reducen las lesiones y aumenta el espectáculo. Partidos de 8-0 o 14-0 no sé si tiene sentido esto".

Alaba

"No va a jugar en el medio. Tenemos muchos recursos ahí. Brahim lo ha hecho muy bien, vuelve Bellingham. Atrás no tenemos problema. Parecía que el equipo dependía de Bellingham y hemos marcado cinco goles sin él".

Álvaro y Rodrygo

"Ha entrenado solo hoy Rodrygo, pero está bien. Álvaro ha vuelto a su nivel. Tiene menos oportunidad porque su perfil lo tenemos con Joselu y por eso a veces llamó a Gonzalo que es de otro perfil".

Sueldo jugadores

"No es un problema de sueldo. Si mejoras el espectáculo no va a cambiar mucho el sueldo y los jugadores no tienen problema en bajarse el sueldo".

Respeto de entrenadores

"Yo lo decía porque hay entrenadores que no cobran cuando son despedidos. Y eso no tiene sentido por eso tienen que respetar a los entrenadores. Hay muchos casos que te despiden y no te pagan y tienes que ir a juicio".

Valverde

"Puede ser una opción como pivote, como puede ser Kroos. Hay muchas opciones ahí".

Nacho

"El capitán no tiene que ser titular indiscutible. Tiene que ser un líder como lo es Nacho y lo fueron Marcelo y Ramos. Nacho es el perfil perfecto como capitán. Está muy contento aunque quiere jugar más".

