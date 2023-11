Horario y dónde ver el Cádiz - Real Madrid: fecha, hora y TV del partido de LaLiga

Vuelve el Real Madrid a competir en Liga tras el parón internacional. Los de Carlo Ancelotti visitan al Cádiz en un partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga. Los blancos quieren seguir enganchados a la cabeza de la clasificación, con el Girona a dos puntos de distancia. El conjunto catalán no jugará hasta el lunes frente al Athletic, en Montilivi.

El Real Madrid afronta el reto de llevarse los tres puntos nada más volver del parón. Estas dos semanas han sido pésimas para el equipo blanco, ya que ha perdido por lesiones a Vinicius y Camavinga. Ambos tuvieronm problemas con sus selecciones y podrán volver a jugar hasta 2024.

Quien sí parece que jugará será Bellingham. El centrocampista inglés, la estrella del Madrid en este primer tercio de la temporada, se perdió los dos últimos partidos por una luxación en el hombro y tampoco viajó con su selección el parón. Ya recuperado, su presencia es la mejor noticia para Ancelotti.

[Ancelotti habla claro: "Esperaré al Real Madrid hasta el último segundo para saber mi futuro"]



La enfermería del Madrid se roba los focos. Además de Vinicius y Camavinga, tampoco podrán viajar con el equipo a Cádiz otros cinco jugadores. Dos de ellos son Courtois y Militao, lesionados de gravedad al inicio del curso, y el resto se trata de: Tchouaméni, Kepa y Arda Güler.

También hubo dudas respecto a Rodrygo. El brasileño volvió con algunos problemas en su rodilla del parón con su selección, pero Ancelotti confirmó en la rueda de prensa de este sábado que podrá contar con su delantero. La presencia del '11' era vital ante la cantidad de bajas que ya tiene el Madrid.

Vinicius y Ancelotti se abrazan REUTERS

Igual que Bellingham, también ha regresado al equipo Ceballos. El centrocampista español aprovechó el parón en Valdebebas para recuperarse de su última lesión.

La convocatoria del Real Madrid se ha completado con la llamada a un puñado de canteranos. Cinco, en concreto. Son los porteros Diego Piñeiro y Fran, los centrocampistas Mario Martín y Nico Paz y el delantero Gonzalo.

¿Cuándo se juega el partido entre Cádiz y Real Madrid?

El partido entre el Cádiz y Real Madrid correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga se disputa este domingo 26 de noviembre a las 18:30 hora peninsular. En México serán las 11:30 y en Argentina las 13:30.

¿Dónde se juega el partido entre Cádiz y Real Madrid?

El duelo entre el equipo gaditano y el conjunto madrileño se jugará en el Estadio Nuevo Mirandilla, un feudo con capacidad para 20.724 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido entre el Cádiz y Real Madrid?

El encuentro entre el Cádiz CF y el Real Madrid correspondiente a la decimotercera jornada 14 de Liga se podrá ver a través del canal Movistar+ LaLiga, disponible en exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+ y LaLiga TV por Movistar Plus+, que están disponibles en Orange y Movistar Plus+.

Además, se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL - EL BERNABÉU hará del partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga entre el Real Madrid y el Cádiz CF de la temporada 2023/2024.

