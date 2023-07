Bellingham arranca con fuerza: "Tengo muchas ganas de empezar a jugar para el Real Madrid"

Jude Bellingham cuenta los días para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. El centrocampista eligió el Real Madrid después de tener ofertas de algunos de los mejores clubes de Europa. Pero él tuvo claro que su camino debía de seguir en la casa blanca tras abandonar el Borussia Dortmund.

El futbolista ha acudido al campus Fun Football en Reino Unido. Allí ha concedido una entrevista a Sky Sports, en la que ha hablado de su reciente fichaje por el Real Madrid y lo que supone jugar en el mejor equipo del mundo. El internacional inglés ha asegurado que está viviendo un sueño.

Bellingham ha afirmado que tiene ganas de comenzar esta nueva etapa de su carrera: "Tengo muchas ganas de volver y empezar a jugar para el Real Madrid. El día de la presentación fue muy especial para mí, pero ahora me toca estar preparado para jugar en el equipo".

Jude Bellingham, posando con la equipación del Real Madrid en su presentación Real Madrid

"Estoy flotando, es como un movimiento de ensueño para mí. He hecho todas las cosas de los medios de comunicación y ahora solo se trata de prepararme y comenzar a jugar. Estoy tan feliz de estar en el club", ha continuado explicando el futbolista en declaraciones para Sky Sports.

[Jude Bellingham, la pieza que le faltaba al Real Madrid: un todocampista del fútbol moderno]

Algo que a muchos les pesa es la presión de jugar en un club como el Real Madrid, obligado a ganarlo todo. Sin embargo, el inglés ha afirmado que eso no será un problema para él: "He notado la presión en cada paso que he dado y es lo que me ha he hecho estar donde estoy. Solo hay que encontrar la manera para superarla".

Hoja de ruta

El Real Madrid continúa de vacaciones, pero cada vez queda menos para que los jugadores merengues se pongan a las órdenes de Ancelotti para dar inicio a la pretemporada. Está previsto que el equipo blanco regrese a Estados Unidos. Y en la gira no faltarán ni Bellingham ni el resto de incorporaciones ya confirmados por el club para la 2023/2024.

El centrocampista se presentará en Valdebebas antes del 19 de este mes de julio. Así, formará parte de la expedición madridista por Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, el Real Madrid se enfrentará al AC Milan el 23 de julio en Los Ángeles, al Manchester United el día 26 en Houston, al FC Barcelona el 29 en Dallas y a la Juventus de Turín el 2 de agosto en Orlando.

