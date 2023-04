Ancelotti retrata a Xavi: "El calendario te exige y tienes que estar preparado para jugar siempre"

El Real Madrid visita al Chelsea en Stamford Bridge este martes. Los blancos llegan a Londres con el 2-0 favorable de la ida y con el objetivo de repetir un año más en las semifinales de la UEFA Champions League. En la previa, Carlo Ancelotti protagonizó la rueda de prensa junto a Eder Militao.

Partido de vuelta ante el Chelsea

"Estamos bien, motivados. Creo que son partidos importantes de una competición importante. Estamos pensando que tenemos que jugar un partido completo. Nos quedan 90 minutos y sabemos que en este tipo de competición todo puede pasar. Estaremos listos para jugar lo mejor que podamos".

Once titular

"El once titular es difícil decirlo, porque un día se puede tener y otro día los que no juegan mucho, hacen un partido muy bueno y te cambian la idea. Esta es una plantilla que me cambia las ideas mucho porque es una gran calidad. Decir que hay un once titular es faltar el respeto a los que juegan menos y lo hacen muy bien".

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa de la Champions League con el Real Madrid Reuters

¿Camavinga, titular?

"Camavinga está bien. ¿Queréis saber si va a jugar de lateral izquierdo? Puede ser, sí".

Jugar con sol (por la excusa de Xavi)

"Para nosotros lo importante es jugar al fútbol. Honestamente, creo que hay equipos que están más acostumbrados a jugar por la tarde y otros por la noche. Pero es un calendario que te exige jugar a cualquier hora y tienes que estar siempre preparado".

Visita de Todd Boehly al vestuario

"Creo que esto fue para motivar a los jugadores. El Chelsea no está en un buen momento y esto podría inspirar a los jugadores. Es un buen gesto. Y si el club quiere hacer esto, yo no tengo prometo con esto si viniese el presidente después de cada partido, me sentiría bien. Si él viene a hablar conmigo, yo estoy contento. Él tiene derecho a saber las decisiones del entrenador. Es un derecho del club saber lo que hace el técnico".

Competir siempre

"En este club tenemos muy claro lo que hay que hacer. Ya no es ganar siempre, es competir siempre. Si este año volvemos a las semifinales de la Champions quiere decir que lo hemos hecho bien. Esta es la mejor competición de fútbol del mundo y eso quiere decir que estamos bien".

Kepa dice que el Madrid es el rey de la Champions

"La historia de este club es la de ser el rey de la competición. Nosotros somos parte, una pequeña parte de esta historia. Es un club que ha sido capaz de ganar catorce veces la competición y tenemos que seguir ayudando a ganar más veces esta competición. El club es el rey y nosotros somos parte de esa historia".

Ataques de Laporta

"No lo he visto porque estábamos trabajando. Está bajo investigación y no opino".

[Lampard y la receta del Real Madrid en la Champions: "Talento, ética de trabajo, liderazgo..."]

Situación de Nacho

"Si se repite el once de la ida y de El Clásico, claro que le va a afectar a Nacho. Pero también le afecta a Ceballos. También le afecta a Asensio. Hoy en día tenemos más de once jugadores que merecen ser titulares".

Futuro como seleccionador de Brasil

"¿Mi situación? Ya dije en España que no quiero hablar de mi situación y lo repito ahora: tengo contrato hasta 2024 y quiero cumplir mi contrato con el Real Madrid. ¿El Chelsea? Están en una situación complicada y para ellos es una gran oportunidad".

Jude Bellingham

"Desafortunadamente, Bellingham es un jugador del Borussia Dortmund y no me gusta hablar de futbolistas de otro equipo. Lo siento".

¿Partido fácil?

"No pensamos que el partido vaya a ser fácil y los jugadores lo saben. Todo lo contrario, para nada es un partido, pensamos que va a ser un partido muy complicado. El año pasado en la vuelta sufrimos mucho y puede que volvamos a sufrir".

Toni Kroos

"Su posición no cambia mucho. Cuando juega de interior, rota un poco más por fuera. Y cuando juega de pivote, juega un poco más dentro. Pero no cambia su manejo de balón ni su posesión. Para tener a Kroos como pivote necesitamos que todos ayuden, pero en el fútbol moderno, todos tienen que defender. Tener como pivote a Kroos es indiferente a la hora de defender, porque todos tienen que defender".

Renovación de Kroos

"Es una leyenda y aún está a un muy buen nivel físico. Creo que, como ya dije, le gustaría terminar su carrera en el Real Madrid".

El Doctor Ancelotti

"Gracias -por lo de Doctor, ya que tiene un Doctorado y el periodista se lo reconoce-. El partido que se nos exige mañana es lo que preparamos para intentar alcanzar las semifinales. Después... veremos".

