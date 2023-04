Militao: "¿Si soy el mejor central del mundo? Estoy en el camino"

El Real Madrid quiere cerrar su pase a semifinales de la UEFA Champions League este martes en Londres. El equipo blanco logró una importante victoria en la ida y ahora debe rematar ante el Chelsea en Stamford Bridge. En la previa, Eder Militao habló ante los medios de comunicación junto a Carlo Ancelotti.

Plan para Londres

"Creo que tenemos que hacer lo mismo que estábamos haciendo. Seguir juntos. Sabemos que mañana va a ser un partido difícil y vamos a seguir haciendo lo mismo".

¿Es posible frenar a 'Vini'?

"Para mí Vinicius es uno de los mejores hoy. Es casi imposible pararle porque no para de correr. ¿Sobre los espacios? A veces no sale un partido como queremos, pero creo que hemos hecho bien las cosas".

Mayores riesgos

"El Chelsea es un gran equipo y es muy difícil marcar goles aquí. Y nosotros vamos a hacer eso. Vamos a haber lo mismo del último partido y también tendremos que hacer más cosas para ganar. Va a ser un partido muy difícil porque el Chelsea es un gran equipo, como he dicho".

¿Eres el mejor central del mundo?

"Eso es una opinión de cada uno, pero creo que estoy en el camino. Al principio fue difícil por los grandes jugadores que estaban, pero poco a poco fui demostrando lo que puedo hacer y ahora estoy muy bien".

Evolución en el Real Madrid

"Concentración. Antes los partidos eran complicados para mí, pero entre los compañeros y el míster creo que estoy en el camino correcto. Estoy en un gran momento y debo trabajar para mantener eso".

Pensar en ganar

"Va a ser otro partido difícil y tenemos que jugar para ganar. Si pensamos en otra cosa, nos vamos a complicar. Mañana hay que entrar para ganar".

Apoyo de Ancelotti

"Él me ayuda mucho. Es un entrenador óptimo. Habla conmigo siempre, casi todos los días y creo que me ha enseñado mucho. He aprendido mucho con él y todavía tengo que aprender más, todos los días me enseña algo".

Partido de ida

"El Chelsea tuvo oportunidad y Courtois hizo una gran defensa de la portería ahí. Tiene grandes jugadores y sabemos que no podemos fallar. En la Champions, el que falla menos acaba ganando. Tenemos que entrar en el partido con esa actitud, entrar a ganar".

Cómo debe ser un central moderno

"Yo creo que hay que trabajar mucho. Hoy en día hay muchos delanteros buenos y cada día tienes que probar que estás en el mejor nivel personal, mental, físico... Cada partido tienes que probarlo. A mí me ayuda mucho la ayuda de todos y entrego en cada partido lo máximo de mí para que mis compañeros estén conmigo más cómodos".

La mejora de la defensa en el fútbol brasileño

"Brasil ha mejorado mucho en defensa y estoy contento por formar parte de esa evolución. Estoy contento por ser comparado con alguien como Thiago Silva. Me hace muy feliz hacer mi trabajo y sigo trabajando para mejorar".

Ancelotti y la selección de Brasil

"Esto lo dejo para el míster -risas-. Me gusta mucho estar aquí trabajando con él, así que dejo esta pregunta para él. Nosotros bromeamos con él, pero tiene un contrato que cumplir".

Trabajo en casa

"Hago trabajo en casa, hago todo lo que puedo para mantener el alto nivel en el que estoy. Son muchos partidos y si no te cuidas, es muy complicado".

