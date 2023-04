Lampard y la receta del Real Madrid en la Champions: "Talento, ética de trabajo, liderazgo..."

Esta semana se conocerá el nombre de los cuatro mejores equipos de Europa. El martes es el turno para que Real Madrid y Chelsea resuelvan la eliminatoria en Londres, tan solo unos días después de que los blancos ganasen en el partido de ida disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. En la previa del encuentro de vuelta de la UEFA Champions League, Frank Lampard ha hablado en rueda de prensa junto a Kepa Arrizabalaga.

¿Está el Chelsea roto?

"Donde no queremos estar, creo que roto es demasiado. No estamos donde queremos estar. En mi opinión, mañana no creo que nada sea mejor que ganar la Champions, ya que tuvimos muchos momentos en esa racha. Para nosotros, teniendo en cuenta el resultado y el equipo al que nos enfrentamos, tenemos que luchar mucho, por lo que, por supuesto, será especial".

Asumir responsabilidades

"Soy grande en la responsabilidad personal. No culpo a nadie más, es algo que tenemos que abordar en el futuro. Los datos, las estadísticas, el resultado de lo que ponemos en los partidos. No es una cuestión de compromiso de los jugadores".

Frank Lampard, en rueda de prensa de la Champions League con el Chelsea Reuters

Visita de Todd Boehly al vestuario

"Estoy cómodo con eso. Tal vez haya algunas críticas a nuestro antiguo propietario por no venir a los partidos y estar cerca, eso no siempre fue cierto. Recuerdo momentos como jugador de propietarios entrando por primera vez en vestuarios, recuerdo estar feliz. No creo que sea algo malo. Tenía mis cosas hoy, un propietario quiere entrar y ser positivo y hablar con el jugador, puede hacerlo. No hay problema con eso, muestra pasiones y eso es lo primero que me gusta".

Ambiente en Stamford Bridge

"No tengo ninguna duda de que será positivo. El comienzo del partido, el resto depende de nosotros para jugar con un deseo real de darle la vuelta a esta eliminatoria. He estado aquí demasiadas veces para entender que la atmósfera va a ser genial. Ahora es el momento de que aprovechemos eso porque nos pueden ayudar".

Recuerdo del gol de Torres en la Champions

"Creo que todo es posible en el fútbol de todos modos. Merecemos estar aquí en esta etapa de la competición. Hay que tener cuidado de comparar con momentos anteriores. Torres corriendo contra el Barcelona, hay un gran trabajo detrás de eso, una historia de fondo. Siempre es posible comenzar esa historia y tenemos esa oportunidad. Solo vale la pena concentrarse en el aquí y ahora con la comprensión de que trabajamos duro, todo es posible".

Secreto del Real Madrid en la Champions

"No sé la historia exacta del Real Madrid, pero por fuera tienen un gran entrenador al que entiendo muy bien, así que creo que debe llevarse el mérito por el momento. Lo que es muy visible desde el exterior es un núcleo de jugadores que han estado aquí durante mucho tiempo. Talento, ética de trabajo, habilidades de liderazgo y empuje. Modric, Kroos, Benzema y otros. Una muy buena receta. También tienen talento individual y esos jugadores especiales pueden ser cruciales para el éxito. Buen grupo en general".

La afición está siendo crítica

"Lo único que haré será hablar honestamente sobre cómo veo al club. Hablaré honestamente, haré mi trabajo en el campo de entrenamiento y haré mi trabajo. No es mi trabajo considerar los enfoques de las personas".

Mensaje a los aficionados

"Creo que la pasión va en ambos sentidos. Hemos tenido éxito en los últimos 20 años, lo que significa que quiere más. Los propietarios apasionados quieren marcar siempre la diferencia. Estamos en una parte temprana de ese proceso. La gente siempre cuestiona todo al principio. La pasión es normal, todos juntos podemos ser apasionados".

Frank Lampard, en rueda de prensa con el Chelsea de la Champions League Reuters

Eliminatoria de la temporada pasada

"He estudiado los dos partidos del año pasado. No siempre, pero creo que fue importante porque hay muchas similitudes. También tenemos una referencia rápida en la semana pasada. Creo que la semana pasada tuvimos oportunidades de anotar. Al mismo tiempo, había muchas cosas que podríamos haber hecho mejor. Cosas que podríamos haber hecho desde el principio. Nuestro uso de la pelota, tenemos que mejorar eso mañana. Eso es para que nosotros trabajemos y esperamos que se vea los frutos de eso en el partido. Sé que los jugadores tienen la capacidad de darle una buena oportunidad".

Plan del partido

"Lo que será... se verá mañana por la noche. Daremos todo. Cada partido que juegas con el Chelsea es una oportunidad. Nada podría tener menos en lo que a mí respecta. Todos los partidos en el futuro deberían ser importantes en el futuro porque todos queremos demostrarlo".

