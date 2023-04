El Real Madrid recupera la primera posición en la carrera por Bellingham

Jude Bellingham va camino de ser el gran nombre del verano. El protagonista del mercado de fichajes de 2023. Y es que a cada día que pasa, su futuro se acerca más hacia un equipo y hacia una liga y se aleja más a otra. Mientras todo se mueve, el Real Madrid espera su momento para intentar acometer la gran operación.

Parecía que el club blanco se había quedado un poco rezagado en la batalla por fichar al mediocentro del Borussia Dortmund. Las últimas informaciones que llegaban, especialmente desde Inglaterra, es que los clubes de la Premier League habían tomado la delantera en el intento por ficharle.

Concretamente el Manchester City, ya que los británicos son los mejor posicionados en las Islas Británicas. Pep Guardiola está como loco por intentar llevarse al gran genio inglés del momento. Quiere reformar por completo su plantilla y las salidas de jugadores como Gündogan o Bernardo Silva podrían dejar espacio al todavía motor del Borussia Dortmund.

Además, el conjunto del Etihad Stadium tiene de su lado la ventaja de controlar la faceta económica. Nadie puede ofrecer más por su fichaje y tampoco ningún club podría igualar el salario que le ofrece. De hecho, esta supremacía habría sido la que acercaría a Bellingham al City por delante del Liverpool.

Los de Jürgen Klopp, además de estar viviendo un auténtico calvario en lo deportivo, han perdido poder de atracción para competir con sus rivales de la Premier League por fichajes de este calado. Ahora mismo, los de Anfield no parecen ser rival para el conjunto sostenido por el poderío económico de Emiratos Árabes Unidos.

Bellingham, en su último partido con el Borussia Dortmund. REUTERS

Sin embargo, desde Alemania apuntan ahora a un cambio total en la situación del fichaje del mediocentro británico. El medio Bild, que siempre maneja muy buena información en torno al mercado de fichajes en la Bundesliga, asegura ahora que el Real Madrid, quien parecía apartado en la carrera por el jugador inglés, estaría de nuevo en la primera posición. No hay plaza más atractiva para un futbolista dispuesto a decir que no a la importante suma de dinero que pone sobre la mesa el Manchester City.

Los avances del Madrid

Según esta información, representantes del club blanco se reunieron con el entorno del futbolista, concretamente con su padre Mark, a finales de febrero. Este encuentro con una de las personas que lleva parte del futuro del mediocentro británico ha supuesto un antes y un después en la carrera por posicionarse a la hora de intentar de fichar al jugador inglés.

Y el Real Madrid ha recuperado terreno y vuelve a meter miedo a la Premier League. Más concretamente, a un Manchester City que ya se veía solo en la carrera por atar al joven centrocampista que ha deslumbrado en la última Champions y que también dejó destellos de su calidad en el Mundial.

Eso sí, de momento no ha habido acercamiento entre clubes, ya que el Real Madrid no se ha puesto en contacto de manera oficial con el Borussia Dortmund, club con el que mantiene una excelente relación. Ese será el siguiente paso para intentar acometer el que promete ser el gran 'bombazo' del verano en el que el aspecto clave será el precio. El club blanco, a pesar de su posición privilegiada, no entrará en una guerra de ofertas y tampoco pagará un montante especial desorbitado por el jugador.

