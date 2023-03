Ceballos, pendiente de Kroos, Modric... y Bellingham: el dominó que decidirá su futuro

Dani Ceballos disfruta de una nueva etapa ilusionante en la Selección. La llegada de Luis de la Fuente le ha abierto la puertas de par en par y es que el técnico de Haro no esconde que es su debilidad: "No me va a fallar", decía este lunes. El futbolista, por su parte, espera traspasar este momento de felicidad al Real Madrid.

Su temporada en el Madrid está siendo una montaña rusa. Entre finales de enero y comienzos de febrero encadenó cinco partidos como titular, pero desde el Mundial de Clubes la situación ha sido un tanto inestable para él. Ancelotti no ha dejado de contar con él, pero no en un rol importante.

Solo tres titularidades en los últimos once partidos del Real Madrid (y ninguna de ellas en los últimos cinco) vuelven a llenar de dudas el futuro de Ceballos. Acaba contrato en junio y todavía no tiene oferta para renovar. Se espera que el club se la ponga sobre la mesa, pero en todo caso no sería al alza. Además, hay otras prioridades para el club.

La renovación de Ceballos, o al menos la resolución de su futuro, va detrás de los casos de Toni Kroos y Luka Modric, dos leyendas que acaban contrato con el Madrid y están en un limbo. El alemán, por una decisión que todavía no ha tomado y el croata, por una propuesta del club que sigue esperando.

En el Madrid se quiere tratar con cariño a dos figuras tan importantes como Kroos y Modric. Con el alemán parece más sencillo, aunque las dudas aquí están en la parte del jugador que mueve la balanza entre seguir otro año o retirarse. Luka ya ha manifestado en público (y más de una vez) que quiere seguir, pero la pelota está en el tejado del club. El devenir de la temporada, con La Liga ya casi imposible, puede ser clave.

Bellingham, la prioridad

Paralelamente, el Madrid trabaja en su gran objetivo de cara el mercado de verano: el fichaje de Jude Bellingham. El centrocampista inglés se ha señalado como el futbolista idóneo para terminar de cerrar el relevo en el centro del campo blanco tras la CMK, aunque el club piensa que su contratación no sería excluyente para las renovaciones de Kroos y Modric.

Diferente es el caso de Ceballos. Si Kroos y Modric siguen -incluso solo uno de ellos dos- y se ficha a Bellingham (Gabri Veiga es el plan B, pero el Madrid no ha movido ficha), los cupos estarían llenos sumando a Camavinga, Tchouaméni y hasta Fede Valverde. Estos tres no se tocan para el club. La continuidad del '10' de España simplemente quedaría en entredicho por el rol tan secundario que le tocaría asumir ante tanta competencia.

Ceballos entrenando con la Selección Reuters

La clave para Ceballos, por tanto, está en que el Madrid apueste por una renovación total (despedida de Kroos y Modric), el fichaje de Bellingham/Veiga acabe siendo imposible u ofrezca tal nivel en esta recta final de temporada que se gane por derecho propio un papel protagonista en el equipo.

