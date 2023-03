Nacho se sincera sobre su renovación: "Quiero ser importante, al principio no me sentía correspondido"

La nueva selección española de Luis de la Fuente sigue contando las horas para hacer su debut este sábado contra Noruega. El combinado nacional inicia una nueva etapa con gran emoción y expectación, ya que hay muchas miradas puestas sobre el nuevo proyecto que inicia la Real Federación Española de Fútbol con un técnico de la casa.

Durante estos días, varios jugadores del equipo nacional están pasando por rueda de prensa para analizar la actualidad de la Selección. Tras la aparición inicial de Kepa Arrizabalaga, el turno este miércoles ha sido para Nacho Fernández. El central del Real Madrid ha hablado sobre la actualidad en su club y también sobre su regreso al equipo nacional entre otros asuntos importantes.

Regreso a la Selección

"Tengo máxima ilusión. Es un reconocimiento a mi trabajo de los últimos años. Estoy muy feliz y quiero aprovechar la oportunidad. Ha sido una etapa complicada. Venir aquí no es fácil, pero he venido con máxima ilusión. Con Luis Enrique llegué a venir y luego dejé de hacerlo, no pasa nada. Estoy con la ilusión de un niño pequeño".

Perfil de De la Fuente

"Es muy cercano, es un gusto trabajar con él y de un perfil muy parecido al que tenemos en el Real Madrid".

Una Selección completamente nueva

"Ya soy de los mayores y se me hace raro, pero es muy bueno para la Selección porque tiene un gran futuro por delante. Nos va a ir muy bien".

Asunto de la renovación

"Lo he dicho muchas veces con mi club. Estoy intentando vivir el presente. Es el mejor momento de mi carrera. Empezó siendo una temporada complicada, pero todo ha cambiado. Ha dado un vuelco la situación. Estaría igual aunque tuviera dos años más de contrato. Ni me hace dormir menos ni más, vivo el presente".

Conversaciones con el club

"¿Y si el Madrid no cuenta conmigo? Ahora mismo soy feliz. La decisión será cuando hable con mi club y entre los dos tomaremos la decisión".

Nacho Fernández durante una rueda de prensa con España EFE

Preferencia por el centro

"Me gusta más jugar de central porque es donde más a gusto me encuentro y donde más aporto al equipo. Lo importante es jugar, pero si tengo que elegir prefiero de central. Al final, por unas cosas o por otras, casi siempre por lesiones, he terminado jugando en muchas posiciones, pero yo tengo claro lo que me gusta y donde mejor me encuentro".

Mejoras tecnológicas en el arbitraje

"Tenemos que conseguir que con toda la tecnología que existe no haya polémicas. Si instalamos esto (el fuera de juego automático) es para que sea 100% efectivo. No dudamos del sistema, pero sigue habiendo polémicas".

Sus méritos para volver

"Estos últimos años me lo he preguntado, pero es que no es fácil, hay mucho nivel. Pero no quiero pensar en eso, quiero disfrutar el momento".

Los motivos de su ausencia

"Deportivos, que yo sepa. No quiero crear nada, no me ha llegado nada de ningún lado, será deportivo porque no he tenido problemas con Luis Enrique ni con nadie".

La oferta que espera

"Conmigo es una situación complicada porque no sé qué es jugar en otro club. Estoy seguro de que no voy a estar en otro sitio mejor que aquí. Me quiero sentir importante como estos años. No quiero ni más minutos ni más dinero. La situación del principio de año no me veía correspondido y eso era duro. No tengo ninguna decisión tomada. A lo mejor soy un jugador diferente, siempre le consigo dar la vuelta a la tortilla".

El cariño del Bernabéu

"Es especial que el Bernabéu te cante. Nunca lo hubiera soñado. Se lo agradezco muchísimo. Con el Madrid no va a ser un problema de años. No voy a estar en ningún lado mejor que aquí y por eso estoy muy tranquilo".

Su relación con Gavi

"No he hablado nada con Gavi. Es un Clásico, es fútbol. Ahora el objetivo es luchar para la Selección. Todo se queda en el campo".

La ausencia de Haaland

"Me gustaría jugar con Haaland, sería increíble. A nivel defensivo nos viene bien que no esté contra España, aunque siempre te gusta enfrentarte a los mejores. Es una bestia corriendo a la espalda, pero Noruega tiene jugadores buenos, sobre todo en nuestra liga".

El adiós de Sergio Ramos

"Con Sergio, además de compañero. es amigo. Qué te voy a decir de él. Ha sido mi referente, el mejor defensa a nivel nacional".

