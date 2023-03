Carvajal, sobre la tensa relación con Gavi en la Selección: "Defendemos la misma camiseta"

Los últimos Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona se han disputado en un momento crucial de la temporada, justo en mitad de la primera concentración de la selección española de Luis de la Fuente. De momento, ya se han jugado dos de los tres enfrentamientos programados para estas semanas. Y seguramente quede el más caliente de todos ellos.

Sin embargo, ese llegará una vez España haya disputado sus dos primeros encuentros bajo la batuta del nuevo seleccionador. El combinado nacional se enfrentará a Noruega y Escocia y después aparecerá en el horizonte la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. A pesar de que los Clásicos ya no son los que se disputan en la época de Mourinho y Guardiola, sigue haciendo mucha tensión.

Uno de los encontronazos más comentados fue el que tuvieron Gavi y Dani Ceballos. El jugador del Barça, muy caliente durante todo el partido como viene siendo habitual en él, agredió al utrerano en una acción en la que Ceballos estaba regresando para defender un ataque del FC Barcelona.

En esa jugada, Gavi salió corriendo y golpeó con fuerza a Ceballos con su codo y lo tiró al suelo. El árbitro, De Burgos Bengoetxea, y el VAR, le perdonaron una clara expulsión. Gavi se las tuvo con muchos jugadores del Real Madrid al igual que en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Allí, las cámaras le cazaron insultando a Vinicius gravemente.

Nacho, Carvajal y Ceballos, con la selección española de fútbol Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Pres

Ahora, Carvajal ha hablado sobre estos encontronazos, también del que tuvo él con Arnau Tenas, portero suplente del Barça, afirmando que son cosas que pasan en partidos con tanta tensión como un Clásico: "No dudamos del sistema en ningún momento. Los roces en el terreno de juego no son más que roces en partidos de alta tensión. Son dos rivales entre los que hay partidos muy intensos. Ahora, en la Selección, defendemos la misma camiseta y vamos en el mismo barco".

Las polémicas arbitrales

El lateral del Real Madrid habló también sobre a polémica arbitral que hubo en el Barça - Real Madrid, en especial por ese gol anulado a Marco Asensio por un fuera de juego realmente justo. El futbolista del equipo blanco aseguró que no querer hablar más sobre las decisiones arbitrales, ya que tienen que confiar en lo que deciden los colegiados y el VAR.

"Al final nos tenemos que dedicar a jugar, intentar hacerlo lo mejor posible y no vamos a entrar en si es fuera de juego por poco o no, para eso están las personas indicadas. El otro día se consideró que era fuera de juego y es porque era así. Acatar la decisión y no dudar del sistema en ningún momento".

Por último, dio su visto bueno sobre la implantación del fuera de juego semiautomático que están valorando tanto la RFEF como LaLiga: "Parece un sistema mucho más fiable, se ha visto en competiciones como el Mundial de Clubes. Parece que es más objetivo y más rápido.Todo lo que sea tecnología para mejorar la toma de decisiones, la fluidez en el juego y que todo sea más objetivo, bienvenido sea".

