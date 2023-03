La leyenda del Bayern Múnich que empuja a Mbappé fuera del PSG

Hablar de Kylian Mbappé es hacerlo, en la mayoría de ocasiones, de su futuro. Mientras la polémica llega a su país por la decisión de Didier Deschamps de otorgarle la capitanía de la selección de Francia, las opiniones acerca de si continuará en el Paris Saint-Germain o al fin cumplirá su sueño de jugar en el Real Madrid siguen su curso.

El último en tomar la palabra ha sido Philipp Lahm. La leyenda del Bayern Múnich habla en L'Équipe del delantero galo y afirma que lo mejor para su carrera sería salir de París ya que ni siquiera puede llegar a imaginar la "dimensión" que podría alcanzar el de Bondy en otro club.

Esto después de que el PSG viese nuevamente frustrado el deseo de conquistar la UEFA Champions League. Los parisinos volvieron a caer en Europa, en esta ocasión en la ronda de octavos de final, ante el Bayern Múnich. Tal y como apunta Lahm, el proyecto "llama la atención, pero solo funciona económicamente".

Palabra de Lahm

"El caso de Kylian Mbappé es una historia en sí misma. Sin duda tiene las cualidades de un jugador de talla mundial. Pero su talento no se integra con el del resto del equipo. En Múnich, solo esperó a que el balón le llegara a los pies. Ni me imagino cómo la carrera de Mbappé podría tomar otra dimensión si estuviera fuera del Paris Saint-Germain", comienza diciendo Lahm en el citado medio francés.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2022/2023 Jean Catuffe / Dppi / AFP7 / Europa Press

Todo esto porque el exfutbolista ve un problema en el proyecto del PSG: "Este equipo de precios exorbitantes se asemeja a una tienda de lujo, exhibiendo piezas preciosas que son admiradas por todos, pero que nadie puede pagar. Llama la atención, pero solo funciona económicamente. Si está gastando tanto dinero, pero la calidad no está allí, no es una buena señal".

Lahm da un ejemplo claro de ello con el rendimiento de los jugadores en el PSG y en sus selecciones nacionales: "Marco Verratti es un buen ejemplo. Es un buen futbolista, seguro con el balón y preciso en las entradas. Uno de los mejores jugadores de la selección de Italia. Pero con la camiseta del PSG no funciona. Sergio Ramos, el gran central, todavía muestra calidad incluso en su avanzada edad. Pero estos no se reflejan en otros sobre el terreno. El PSG no es un equipo".

Incluso se atreve a hablar de su tridente: "Mbappé se integra a la selección de Francia como Lionel Messi con Argentina. El PSG tiene, por tanto, a los dos jugadores que sacudieron el planeta en la final del Mundial hace tres meses. Messi y Mbappé, más Neymar, el mejor brasileño de la última década. Los jugadores del PSG simplemente no saben cómo anotar colectivamente o cuál debería ser su contribución".

