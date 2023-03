Haaland, lesionado: baja contra España en el debut como seleccionador de Luis de la Fuente

La Selección de Luis de la Fuente se ahorrará sufrir a Erling Haaland en su debut del sábado. España se medirá contra Noruega en La Rosaleda y se ha confirmado que el delantero del Manchester City no estará disponible para su selección por una pequeña lesión en la zona de la ingle. El jugador ya ha abandonado la concentración nórdica.

"Erling Braut Haaland acabó con dolor en la zona de la ingle después del partido contra el Burnley. Esperábamos que esto fuera solo una molestia, pero después de hacer pruebas y exámenes este lunes quedó claro que no llegará a los partidos contra España y Georgia. Es mejor que reciba seguimiento médico en su club", apuntó el doctor de la selección Ola Sand.

Haaland viaja así a casa desde la reunión de la selección nacional: "Erling no se lo tomó bien cuando supo de que no podría luchar por el equipo. Afortunadamente, en este grupo aún sobra desparpajo, talento y cohesión para sumar puntos en los próximos partidos. No vamos a quedarnos en esto, sino que continuaremos nuestro trabajo para estar preparados al máximo para el sábado y el martes", añadió el seleccionador noruego, Ståle Solbakken.

Kampene mot Spania og Georgia går dessverre uten Erling Braut Haaland. Han har reist hjem grunnet skade. Les mer her: https://t.co/BPVnWNWUgt — Fotballandslaget (@nff_landslag) March 21, 2023

España y Noruega abrirán la primera jornada del grupo A en Málaga el 25, y el conjunto nórdico jugará tres días después frente a Georgia a domicilio en Batumi.

El primer día de la Selección

La selección española, por su parte, tuvo este lunes en La Ciudad del Fútbol la primera toma de contacto con De la Fuente al mando, con un grupo renovado de jugadores respecto a los que disputaron el Mundial de Qatar, con tan solo once 'supervivientes' y quince novedades.

"Es una nueva etapa y queremos andar un camino del que estamos convencidos. Eso pasa porque el aficionado se sienta cercano a nosotros y se ponga la camiseta para arroparnos. Les necesitamos mucho", aseguró De la Fuente tras hacer pública su primera convocatoria como seleccionador.

Y la afición, con numerosos jóvenes aprovechando el día festivo en la Comunidad de Madrid, respondió en masa. Dos horas antes del entrenamiento ya formaban largas colas a la entrada de La Ciudad del Fútbol. Obligaron a la Federación a abrir las puertas antes de lo previsto para evitar cualquier incidente y que, poco a poco, los seguidores tomasen sitio en la grada del campo principal.

En esa apertura de puertas, en contraste con la dinámica de trabajo de Luis Enrique, ya sin el andamio donde el asturiano seguía los entrenamientos y hacía correcciones a sus jugadores, la nueva Selección dio su primer paso. Luis de la Fuente protagonizó la primera charla con sus jugadores en el centro del campo. También se le vio cercano en conversaciones individuales, así como a su segundo Pablo Amo.

En cuanto al trabajo, el primer día se separaron a los internacionales en dos grupos por el cansancio acumulado, especialmente en aquellos que tuvieron partidos con sus clubes el domingo o que arrastran cansancio por acumulación de partidos. Algunos como Gavi y Balde soltaron piernas en bicicletas estáticas a pie de campo.

