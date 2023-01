La afición del Valladolid carga contra Ronaldo por criticar los graves insultos racistas a Vinicius

No corren días fáciles en Pucela. El partido de Liga contra el Real Madrid ha dejado una situación bastante tensa en la ciudad de Valladolid. Cada vez son más los involucrados en una batalla que no debería haberse producido y que nació a raíz de los graves insultos racistas que recibió el jugador Vinicius Junior cuando fue sustituido.

Carlo Ancelotti decidió sustituir al extremo brasileño y en ese momento comenzó el lío. Mientras Vinicius quería marcharse cruzando todo el césped del José Zorrilla, el árbitro del encuentro, Munuera Montero, le indicó que tenía que salirse por la banda más cerca a donde se encontraba, es decir, la contraria a los banquillos.

El jugador del Real Madrid no estaba muy de acuerdo con esa decisión y por eso le dijo que mirara la actitud que estaba teniendo parte de la hinchada vallisoletana con él, ya que preveía que podía haber problemas si tenía que ir hasta los banquillos recorriendo todo el terreno de juego por su zona exterior. Al contrario de que como se ha intentado vender, 'Vini' no hizo ningún gesto al colegiado de 'estar loco', si no de que mirara lo que se avecinaba. Algo que terminó pasando.

El brasileño recibió gravísimos insultos racistas desde la grada, los cuales han provocado una gran repercusión. Unos hechos que se encuentran denunciados y que han generado muchas reacciones, entre ellas las condenas del propio Vinicius y también las de Ronaldo Nazario, presidente y propietario del conjunto de Pucela. El exdelantero publicó varios mensajes en sus redes sociales que ahora le han traído graves consecuencias.

"Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. Vinicius, todo mi apoyo, respeto y cariño. El Real Valladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club. No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan".

Ataques contra Ronaldo Nazario

Un mensaje que algunos aficionados lo han interpretado como querer defender más los intereses del Real Madrid, club para el que jugó, y de Vinicius, compatriota y amigo con el que guarda una excelente relación. Por ello, en la mañana de este viernes, las instalaciones del club han aparecido con pancartas que guardaban duros mensajes contra el presidente.

"Fuera intereses ajenos", "Ronaldo defiende al Real ¿Madrid? ¡Valladolid! o "queridos Reyes Magos: ¡devolvednos el escudo!" han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en estas pancartas que venían a denunciar las conductas que ha tenido Ronaldo Nazario en las últimas horas así como la reciente modificación del escudo de la entidad que no ha gustado a gran parte de la hinchada.

Además, los mensajes contra el presidente se han repetido a través de las redes sociales denunciando lo que algunos han interpretado como una intención de quedar mejor con el Real Madrid que con el propio Valladolid: "Aunque nuestro dirigente se haya portado mal este año nosotros lo tenemos claro… queremos: que vuelva nuestro escudo, que se defienda al aficionado e institución y fuera a todos aquellos que de una u otra forma estén aprovechándose del club por intereses propios y ajenos".

La batalla continúa en Valladolid y es que hasta el alcalde de la ciudad, el polémico Óscar Puente, se ha manifestado en un asunto que ya es de carácter nacional. El edil cargó contra las protestas de jugadores del Real Madrid, y en particular de Vinicius, pero se olvidó de denunciar los intolerables insultos y cánticos que tuvo que soportar la estrella del club blanco.

