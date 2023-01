Dani Carvajal se cae de la convocatoria para el partido de Liga del Real Madrid contra el Villarreal

El Real Madrid ha hecho oficial la lista de convocados para el próximo partido de La Liga contra el Villarreal. Carlo Ancelotti tendrá una baja importante y será la de Dani Carvajal, quien terminó tocado en el último duelo que los blancos disputaron en el campeonato doméstico contra el Real Valladolid.

El lateral diestro ha estado entre algodones desde entonces y sus ausencias en los entrenamientos dejaban en un hecho cantado su ausencia para el encuentro contra el conjunto de Quique Setién de este sábado. Tampoco han entrado en la lista el otro lateral diestro puro de la plantilla, Álvaro Odriozola, y el delantero Mariano Díaz.

Los blancos afrontan en la jornada 16 del campeonato nacional una dura visita al nuevo Estadio de La Cerámica, el cual ha sufrido una importante remodelación durante los últimos meses. El Villarreal ha tenido que jugar en el Ciutat de Valencia, coliseo del Levante, pero ya ha podido regresar a su casa y ahora recibirá la llegada del Real Madrid. El líder del campeonato, empatado con el FC Barcelona, buscará el triunfo para no perder comba en la lucha por la primera plaza.

En una jornada atípica, este viernes 6 de enero día de Reyes, el Real Madrid retrasó su entrenamiento y, por ende, la rueda de prensa habitual de Carlo Ancelotti. El técnico madridista compareció antes de la última sesión prepataroia de sus jugadores para después dar a conocer su lista de convocados.

Una elección en la que no hay grandes novedades y es que se esperaban las tres bajas que finalmente se han anunciado. La ausencia más importante para el entrenador italiano será la de Dani Carvajal. El lateral derecho titular se encuentra renqueante y tras no haberse podido ejercitar con el resto de sus compañeros se ha quedará en Madrid y no viajará hasta Vila-Real.

Sin Odrioziola ni Mariano

Este partido podría haber sido una buena oportunidad para un jugador como Álvaro Odriozola, quien apenas ha disputado minutos esta temporada y que tras la lesión del madrileño, podría haber ocupado ese hueco. No obstante, su inactividad le pasó factura en el duelo de Copa del Rey contra el CP Cacereño y también será baja.

La otra ausencia de la lista es Mariano Díaz, quien no se ha recuperado de los problemas que arrastra en el tobillo desde hace unos días. Así pues, Karim Benzema volverá a estar solo en la terna de delanteros. Al contrario de lo que sucedió en el partido de Copa, Ancelotti no ha llamado en esta ocasión a ningún jugador del Castilla.

Eso sí, se espera el regreso al once titular de algunos jugadores que no estuvieron ante el Valladolid como es el caso de Eder Militao, quien ya jugó contra el Cacereño, de Luka Modric o de Aurelien Tchouameni. Tanto el croata como el galo solo disputaron algunos minutos en Zorrilla. La duda volverá a estar en el ataque, ya que Ancelotti podría apostar por Fede Valverde como extremo o por Rodrygo, que fue el mejor en el duelo contra el conjunto extremeño. Suyo fue el gol que certificó el pase merengue a los octavos de final.

