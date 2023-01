Ancelotti: "Nadie ha entrado en mi despacho para hablar de su salida del Real Madrid"

"Se ha despedido un amigo, un compañero, un gran jugador. Que descanse en paz". Así arrancó Carlo Ancelotti su rueda de prensa de este viernes, recordando a su amigo Gianluca Vialli tras su triste fallecimiento a los 58 años. El técnico italiano compareció ante los medios de comunicación antes del partido contra el Villarreal.

El Real Madrid visitará este sábado La Cerámica (16:15 horas) y Ancelotti analizó la previa del partido. Esta estuvo marcada por las preguntas sobre las posibles salidas que se manejan en el club blanco y un nombre propio señalado para verano: Jude Bellingham.

Sobre a quién recomendaría coger las maletas señaló que "nadie ha entrado en mi despacho para hablar de su salida del Real Madrid". El italiano, igualmente, recalcó que "nadie se ha quejado de que juega poco".

11 partidos en 35 días

"Estamos acostumbrados a jugar cada tres días. Lo manejamos bien. La plantilla ha vuelto después del Mundial bastante bien. Hemos tenido pequeños problemas, pero la mayoría está bien. Llegamos bien".

Qué le han traído los Reyes

"Mi costumbre es el 13 de diciembre, que es Santa Lucía. No estoy acostumbrado a pedir algo a los Reyes. En este momento es intentar igualar lo que hicimos en 2022. Intentaremos hacer todo lo posible para repetirlo e intentar mejorarlo".

Claves del Villarreal

"El Villarreal ha cambiado un poco con Setién. Juega un fútbol con una identidad muy clara, juega muy bien al fútbol. Creo que va a ser un partido entretenido, porque nosotros queremos jugar también un buen partido. Para ganar tenemos que sacar lo mejor".

Posibles salidas

"Si hay alguien que me pide consejo, se lo voy a dar. De momento, nadie ha entrado en mi despacho para hablar de esto. Tenemos muchos partidos y toda la plantilla va a ser utilizada. De momento, nadie se está quejando de que no juega".

Nuevo Villarreal

"Ha cambiado un poco. Ellos tienen una identidad muy clara, distinta al Villarreal de Emery. Creo que va a ser un partido abierto, es la idea que tengo. Para ganar ahí hay que sacar lo mejor".

¿Qué persona es Ancelotti?

"Yo me considero una persona que hace un trabajo espectacular, que a veces acierta y a veces no y que tiene la suerte de estar en el mejor equipo del mundo. Guardiola es un grandísimo entrenador".

Situación tras el Mundial

"Dos situaciones distintas. Los que jugaron la final no necesitan demasiado trabajo. Distinto discurso con los que pararon 20 días. Ahí trabajamos un poco más con ellos. La realidad es que el jugador ahora es mucho más profesional, entonces, descansa y para, pero siempre se entrena. No para 100%, siempre hace algo y cuando vuelve siempre regresa en buena condición. El jugador de ahora es muy profesional".

Equipo de 'gala'

"Mañana va a jugar un equipo fresco, la mayoría de los que no jugaron contra el Cacereño. Es un equipo que se acerca al equipo del año pasado. Después, cada partido voy a elegir quién está mejor. La Supercopa es un título muy importante para nosotros e intentaré sacar el mejor equipo".

Importancia de Rodrygo

"Por ser titular no sé. Rodrygo es un jugador titular, cada partido que juega es importante. No hay titulares, pocos, pocos. En el vestuario he rotado muy poco a Vinicius. Rodrygo jugó cuando se lesionó Benzema. Lo importante es que Rodrygo puede jugar en cualquier posición delante y marca la diferencia. No es un especialista de una posición, sino del fútbol de ataque".

Bellingham

"No. Bellingham ha demostrado en el Mundial ser un gran medio, como otros. Hay muchos jóvenes, Enzo, Pedri y Gavi... Hay muchos jóvenes medios que están saliendo y Bellingham es uno de estos, pero me quedo con mis medios, que los tenemos muy buenos: Tchouameni, Camavinga, Valverde... Aquí tenemos un montón de jóvenes".

