Ronaldo condena los insultos racistas a Vinicius: "Es lamentable, repugnante y vergonzoso"

Tras conocerse que La Liga tomará cartas en el asunto tras los insultos racistas que recibió Vinicius en el Estadio José Zorrilla, ahora ha sido presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, el que ha condenado enérgicamente lo sucedido durante la última jornada. El máximo mandatario ha lanzado un duro mensaje contra los autores de los insultos proferidos hacia el futbolista brasileño.

"Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. Vinicius, todo mi apoyo, respeto y cariño. El Real Valladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club", explicaba el exdelantero del Real Madrid a través de sus redes sociales.

"No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan", agregaba el presidente del conjunto pucelano, que condenaba enérgicamente las racistas palabras que sufrió su compatriota durante la última jornada de La Liga.

Vinicius no sólo recibió desagradables expresiones desde las gradas del estadio del Real Valladolid. El atacante también sufrió en sus propias carnes el lanzamiento de objetos una vez fue sustituido y tuvo que abandonar el campo. Una situación que ha provocado su enorme rechazo a este tipo de actitudes en el mundo del fútbol.

La estrella del Real Madrid vio cómo le proferían gritos de "mono, mono" o "uh, uh" desde los asientos del estadio. Además, Vinicius se encargó de condenarlo en sus redes sociales con un tajante mensaje.

"Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada... Seguiré con la cabeza en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es MI culpa", denunció Vinicius en su Twitter.

La Liga lo lleva a la Justicia

Pese a las palabras de Javier Tebas, finalmente, La Liga ha llevado los insultos que sufrió Vinicius a la Justicia española. Este mismo martes lo ha confirmado el organismo a través de un comunicado donde han confirmado que han puesto en marcha todo proceso.

"Se ha presentado una denuncia penal por delitos de odio ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid, acompañada de las pruebas audiovisuales recabadas en la investigación que se ha llevado a cabo a través de imágenes y sonidos publicados en fuentes abiertas.", reflejaba parte del comunicado.

