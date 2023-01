Ancelotti defiende a Vinicius: "El racismo es un problema de la sociedad que no debería existir"

El Real Madrid vuelve poco a poco a la normalidad tras el parón por el Mundial. Los de Carlo Ancelotti ya vencieron en el José Zorrilla frente al Valladolid en la reanudación del campeonato nacional de Liga y ahora se preparan ya para hacer su debut en la Copa del Rey. Los blancos, como equipo de Supercopa de España, han estado ausentes en las dos primeras rondas.

Sin embargo, este martes viajarán a Extremadura para medirse al CP Cacereño en lo que podría ser un partido trampa para el Real Madrid. Un encuentro contra un equipo de categoría inferior con una ciudad totalmente entregada para la causa. Para evitar la gesta, Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa pidiendo atención e implicación en una competición que los merengues quieren hacer suya.

Además, el técnico italiano ha hablado de rotaciones, del creciente protagonismo que tendrán jugadores del Castilla y sobre la situación de Vinicius. El brasileño volvió a ser víctima de insultos racistas en Pucela. Por último, el entrenador agradeció el apoyo de la afición en un día en el que el entrenamiento del Real Madrid fue jornada de puertas abiertas para los hinchas aprovechando las fechas navideñas.

[Bellingham y el centro del campo de los 350 millones: la jugada maestra que busca el Real Madrid]

Entrenamiento con público

"El ambiente ha sido muy bueno, lo hacemos sólo una vez al año por seguridad, pero es muy bonito y estamos encantados. La afición siempre está cerca de nosotros y es una parte muy importante de nuestro trabajo."

Hablar con Vinicius

"No tengo charlas con Vinicius, esto está muy claro. No hablo de temas que no tienen que existir como son el racismo y la xenofobia. Mostrárselo a Vini sería un error, es un problema de la sociedad que no tiene que existir. Para mí, tolerancia cero en este tema".

Partido de Copa del Rey

"Tenemos que ser listos. Con calidad sólo no se gana, hay que meter intensidad y lucha. La Copa es importante para nosotros y tenemos que meter todo lo que tenemos, calidad, intensidad y lucha".

Situación de la plantilla

"Es complicado, pero tenemos todos los recursos y datos para manejarlo bien. Tenemos un cuerpo técnico, médicos, fisios... Es algo nuevo, pero creo que se puede gestionar bien teniendo en cuenta que los partidos ayudan a mejorar la condición de los jugadores".

[Vinicius vuelve a ser atacado: insultos racistas y lanzamiento de objetos contra él en Zorrilla]

La decisión de Ceballos

"No entro en este tema. Le veo bien, enchufado, pero el tema del contrato lo tiene que evaluar el jugador con el club".

El futuro de Kroos

"Yo creo que Kroos lo tiene bastante claro y lo va a tener claro el próximo mes. Como aficionado es imposible pensar que va a parar. Él ha dicho que quiere acabar en el Madrid y ojalá pueda seguir".

La lacra del racismo

"No entro en este tema. Como he dicho, no es un problema de La Liga sino general y cultural. Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinicius, La Liga o las sanciones. Hay que pensar en algo más grande. El racismo y la xenofobia son temas muy serios".

El polémico viaje a Cáceres

"A mí me gusta mucho el autobús, estoy encantado. Así puedo ver algo de España, que no la conozco tan bien como Italia. Es un momento para disfrutar de este maravilloso país".

Jugadores con fin de contrato

Sigue los temas que te interesan