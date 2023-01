Athenea del Castillo, la heredera de Asllani que tiene todo para ser la reina en el Real Madrid

Con el '22' a la espalda, Athenea del Castillo no ha tardado en convertirse en uno de los grandes referentes del Real Madrid Femenino. Al club blanco llegó en el verano de 2021 procedente del Deportivo Abanca. Desde entonces, ha ido dando pasitos adelante hasta llegar a ser una titular innegociable en el equipo merengue. Algo que le ha llevado también a ser una de las habituales en la selección española de fútbol femenino.

Su explosividad, velocidad y gol hacen de Athenea un arma muy potente en el ataque madridista. Pese a su juventud, nació en Solares (Cantabria) en el 2000, no se esconde nunca. Da igual que este jugando un partido de la Liga F que uno de la Women's Champions League. Es una líder nata.

Algo que ya vio en ella la mismísima Kosovare Asllani. La delantera sueca se despidió del Real Madrid el verano pasado y lo hizo dejando un claro mensaje de continuidad con la que considera su heredera en la casa blanca. "He caminado los primeros pasos. Es tu hora de continuar, mi hija", escribió la 'Reina' nórdica en sus redes sociales.

Athenea del Castillo, en un partido del Real Madrid Femenino durante la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Antes de eso, incluso antes de su fichaje por el Real Madrid, Miguel Ángel Revilla se refirió a Athenea del Castillo como la heredera del mítico Paco Gento. "Es extremo izquierdo y que dispara con la derecha. Es rápida, veloz e incisiva. Es la heredera en femenino de Paco Gento". Poco podía prever entonces que acabaría jugando en el club que hizo eterno a la 'Galerna del Cantábrico' décadas atrás.

La galáctica del Cantábrico

En el inicio de esta temporada 2022/2023, Athenea del Castillo ya acumula tres goles y dos asistencias en los once partidos que ha disputado en la Liga F. En pleno crecimiento futbolístico, la extremo está solo dando los primeros pasos en una carrera que invita a pensar que será cuanto menos notable.

Durante el estreno de la segunda temporada de 'Un Sueño Real' (de HBO Max), la propia futbolista se definió en pocas palabras: "Soy rápida, impulsiva y así de eléctrica como me veis". Todos los que la conocen o la disfrutan sobre el verde saben que todavía no se ve su techo. Y es que lo tiene todo para convertirse no solo en un referente en el fútbol femenino de España, sino del mundo.

[María González ficha por la cantera del Real Madrid Femenino: la hija de Raúl se convierte en su heredera en el fútbol]

"Nunca me canso. Tengo mucha energía, voy al fin del mundo", explicó también la futbolista entonces. No extraña por todo ello que Athenea del Castillo se haya convertido en una de jugadoras más queridas del Real Madrid Femenino. Tampoco que Kosovare Asllani le 'apadrinase' cuando ambas coincidieron en las filas del conjunto blanco.

Athenea del Castillo, en un partido del Real Madrid Femenino de la temporada 2022/2023 Real Madrid

Juega por la derecha o por la izquierda, tiene una calidad técnica sobresaliente, dribla, levanta al público con sus virguerías o espectaculares controles y, además, también juega con una elegancia con la que la varita solo dota a los mejores. Todo ello al servicio del Real Madrid. Un club en el que soñó jugar desde que era tan solo una niña, porque nunca ha ocultado su corazón madridista.

Antes de ser fichada para el proyecto de presente y futuro del club de Concha Espina, Athenea del Castillo ya lo dejó claro: "Soy madridista desde niña. Pagaría por jugar en el Real Madrid". Unos años después, no solo ha visto cumplido su sueño, sino que está destinada a marcar una era en el mejor equipo del mundo. La heredera de la 'Reina' Asllani y de Paco Gento. La galáctica de la siguiente generación. El Real Madrid y el fútbol femenino español están de enhorabuena.

Sigue los temas que te interesan