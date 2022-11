Deschamps aleja el regreso de Benzema con Francia: "No es lo que me ocupa, necesita recuperarse"

Una de las selecciones que más fiables se ha mostrado en este Mundial de Qatar hasta el momento es Francia. La actual campeona del mundo en Rusia 2018 es, junto a Brasil y Portugal, la única que ha ganado sus dos partidos y que ya está en octavos de final a la conclusión de la segunda jornada.

El campeonato empezó mal para Francia encajando un gol ante Australia que hizo saltar las alarmas. Sin embargo, Giroud y Mbappé se pusieron manos a la obra y resolvieron aquella papeleta con una goleada. El delantero del PSG volvió a aparecer en el duelo contra Dinamarca para anotar un doblete y consumar la segunda victoria.

La estrella del equipo del Parque de los Príncipes está de dulce y se ha consagrado ya como una de las auténticas referencias de este Mundial además de unos de los pichichis. El de Bondy está sabiendo tomar la responsabilidad total de un equipo que debía estar liderado también por Karim Benzema. Sin embargo, el atacante del Real Madrid tuvo que abandonar la concentración por una lesión muscular que ya le provocó padecer un calvario en las últimas semanas de la primera parte de la temporada con el equipo blanco.

Mientras algunos críticos aseguraban que se estaba borrando y que estaba faltando al respeto y al honor del Real Madrid, Karim sabía que tenía muy complicado llegar al Mundial. Fue convocado y días después se confirmó la noticia que le hacía abandonar la concentración. Transcurridos ya unos días, el delantero parece encontrarse mejor de sus problemas y la posibilidad de su vuelta ha generado debate. Sin embargo, Didier Deschamps ha salido al paso de los rumores y ha analizado la situación de su plantilla.

Didier Deschamps durante una rueda de prensa con Francia Europa Press

La vuelta de Benzema

"No es lo que me ocupa ahora, no sé qué dicen ni cómo lo dicen. Conocéis su situación y el tiempo que necesita para recuperarse. Hablé con él después de irse. No sé dónde quiere ir con esa pregunta. Me ocupo de los 24 jugadores que están. No lo sé, si quiere imaginar, hablar, debatir... No voy a comentar asuntos que conciernen nuestra rutina diaria".

Crecimiento de Griezmann

"Veis lo que puede hacer y muy bien, tiene un papel que le va perfecto. Está bien físicamente y mentalmente y siempre ha tenido además una gran influencia en su juego. Eso le permite estar en fase defensiva y ofensiva".

Una plantilla muy completa

"Algunos no tienen la experiencia internacional, pero todos tienen el potencial para estar aquí. Juegan en grandes clubes, la calidad que tienen... Un grupo es siempre una buena mezcla entre la calidad y muchas cosas más, con jóvenes y otros con más experiencia".

Posibles cambios contra Túnez

"Los habrá, pero no los vais a saber. No me gusta dar facilidades al rival. Todos están disponibles y vamos a ver mañana".

Defensa de Kylian Mbappé

"Usted no sabe si va a jugar, yo sí. No tiene ego. Quiero decir que siempre piensa en el colectivo aunque sea decisivo. Todos quieren jugar mañana".

Camavinga como lateral izquierdo

"Es más sencillo preguntar si va a jugar aunque no lo puedo asegurar. Tengo otras opciones. Rabiot ha jugado ahí, Koundé... Eduardo lo puede hacer bien, también lo ha hecho de central, aunque no es un especialista en ese puesto como los otros".

