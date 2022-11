Camavinga revela su gran admiración por Benzema, Modric y Zidane

Eduardo Camavinga ha recibido la oportunidad de disputar un Mundial a sus 20 años. El joven talento del Real Madrid ha convencido a Didier Deschamps para viajar hasta Qatar. En la gran cita del mundo del fútbol, tendrá la oportunidad de debutar y más tras las lesiones que han azotado a Francia en este comienzo.

El centrocampista del conjunto merengue se ha abierto en una entrevista para Le Parisien. En ella, ha reconocido la importancia de sus compañeros en el Real Madrid como Karim Benzema o Luka Modric, ambos vitales para su experiencia en el club. También ha reflejado que se ha fijado en Zinedine Zidane toda su vida.

En el segundo partido de Francia, Camavinga tendrá la oportunidad de debutar con la selección. Frente a Dinamarca, ante la plaga de lesiones, podría hacerse un hueco en el once tras la lesión de Lucas Hernández, ya que Deschamps ha enseñado con él en los entrenamientos previos.

Eduardo Camavinga, con la selección de Francia AFP7 / Europa Press

"Su carrera es un modelo a seguir. Empezó en el Lyon y hoy es el capitán del Real Madrid, acaba de recibir el Balón de Oro y ha ganado numerosos títulos, ¡incluyendo cinco Ligas de Campeones! Es alguien muy importante en mi vida en Madrid y en la selección francesa, me hizo sentir muy cómodo, tengo muy buena relación con él", recalcó sobre la figura de Benzema.

"En mi cumpleaños intentó felicitarme en francés. No era de esa manera, pero me gustó la intención. Me dijo que podría ser mi padre, porque nos separan diecisiete años", explicó sobre la complicidad que tiene con Modric. "Se aprende mucho de grandes jugadores como él, es importante tenerle un respeto especial por su carrera. Me dice que juegue con sencillez, que me controle y que, cuando tenga la oportunidad, vaya adelante con el balón. Me ayuda a mantener la calma. Cada día con él intento demostrar que soy un buen jugador", recalcó sobre lo aprendido del croata.

[Modric, MVP en el Mundial de Qatar: tropiezo de Croacia y mensaje de esperanza del capitán]

Importancia de Deschamps y Zidane

Camavinga también quiso hablar de dos de figuras importantes dentro de su país. Didier Deschamps y Zinedine Zidane, uno es el seleccionador y otro el exentrenador del Real Madrid. Sobre los dos dejó palabras muy sentidas, considerándolos piezas claves.

"Lo que me viene a la mente es campeón del mundo. Ha jugado en grandes clubes, pero también es un gran entrenador. Es una hazaña ganar el Mundial como jugador y luego como entrenador", refrendó sobre Deschamps. "Sus consejos tienen aún más peso porque jugamos en la misma posición, a menudo me corrige en mi orientación corporal, porque tengo el pequeño defecto de colocarme a menudo de espaldas al juego. Es un sueño ser entrenado por alguien que ha ganado tantos títulos, igual de inspirador que es tener a Carlo Ancelotti en el Real Madrid", expresó sobre la ayuda que ha recibido sobre él.

Mbappé y Deschamps charlan durante un entrenamiento de Francia en Qatar Reuters

"La ruleta es algo que hago desde que era un niño. Solía hacerlo mucho en el patio del colegio, por eso el supervisor le dijo un día a mi madre que jugaba bien al fútbol. Eso es todo lo que hacía, la ruleta, lo aprendí de Zidane", explicó sobre el gesto que hace imitándole. "Yo ni siquiera había nacido cuando él ganó el Mundial. Mi padre tenía cintas del Mundial 98, vi todos los resúmenes, era un enfermo. También vi mucho a Ronaldinho en YouTube, e incluso a Pogba. Desde que era muy joven, he podido hacer la ruleta en ambos sentidos, con el pie derecho y con el izquierdo. Suelo usar mucho la suela, me resulta más fácil", terminó.

Sigue los temas que te interesan