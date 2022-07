El Real Madrid arma su plantilla para la gira: 'limpia' a sprint antes de viajar a Estados Unidos

La pretemporada del Real Madrid coge ritmo y en solo una semana al primer equipo le toca viajar a Estados Unidos. El 19 de julio comenzará la gira de verano, para la que Carlo Ancelotti quiere llevarse un grupo lo más parecido posible a lo que será su plantilla durante la temporada. Eso implica que ha de haber más salidas.

Hasta ahora el Real Madrid se ha despedido de Marcelo, Bale e Isco, que acababan contrato, y ha traspasado a Luka Jovic a la Fiorentina. Puede haber hasta siete más, pero hay casos que todavía no están del todo definidos. De eso se tiene que ocupar el club en los próximos días antes de coger el avión.

Ancelotti ya cuenta con 18 futbolistas del primer equipo en Valdebebas y los 9 que faltan (Carvajal, Alaba, Rüdiger, Tchouameni, Modric, Asensio, Hazard, Benzema y Valverde) llegarán esta misma semana, el día 14. La cuenta atrás para saber si alguno de la plantilla se quedará en tierra la próxima semana ha comenzado.

Prisas con Kubo y Reinier

A estas alturas al Madrid le habría gustado haber encontrado acomodo para algún otro futbolista. Por ejemplo, Take Kubo y Reinier Jesus. Ninguno de ellos se quedará, puesto que el cupo de extracomunitarios está lleno y no podrían jugar con el primer equipo. Todo parecía estar encarrilado con los dos (Kubo a la Real y Reinier al Benfica), pero las operaciones se cayeron porque el club no quería venderles o incluir opción de compra.

Sabiendo que Ancelotti no les tendrá en su vestuario el curso que viene, el Madrid trata de darles salida lo más rápido posible. También para que los propios jugadores puedan hacer la pretemporada con sus nuevos equipos. Pretendientes les sobran, pero es crucial acertar con el destino de dos jóvenes promesas que necesitan minutos de calidad para no ver frenada su progresión.

Asensio, Ceballos, Mayoral...

A partir de aquí se suman más nombres, pero cuyas salidas se antojan más difíciles. Están Marco Asensio y Dani Ceballos, las dos ventas más importantes que puede haber en el Madrid en lo que queda de mercado. En este punto, la continuidad de ambos es una posibilidad, pero se da por hecho que serán casos que no se resolverán definitivamente hasta bien avanzado el verano.

Por último están Vallejo, Mariano y Borja Mayoral. Los dos primeros están en la rampa de salida y al último es un candidato a ser el '9' suplente de Benzema la próxima temporada. El Madrid tasa a Mayoral, según MARCA, en torno a los 10 millones de euros si finalmente se decide por salir y no quedarse en ese rol secundario en la plantilla de Ancelotti.

Vallejo se ha quedado sin hueco con la llegada de Rüdiger y es ahora el quinto central del equipo. Él se quiere quedar, pero desde el club le abren la puerta por si llega una oferta. Gusta en LaLiga. En cuanto a Mariano, se necesita un club que quiera asumir su ficha de cinco millones netos para ser cedido o traspasado. Al delantero solo le queda un año de contrato.

