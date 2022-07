La Real Sociedad responde al interés por 'Take' Kubo para la nueva temporada

El Real Madrid continúa adelante con la 'Operación Salida'. Por el momento, ya han abandonado la disciplina merengue Gareth Bale, Isco Alarcón y Marcelo, por acabar contrato los tres en junio de 2022; además de Luka Jovic, quien fue traspasado a la Fiorentina. Todavía quedan jugadores por salir. Entre ellos, un Takefusa Kubo que no tiene sitio por el cupo completo de extracomunitarios.

El jugador nipón regresó a las órdenes de Carlo Ancelotti después de cumplir su última cesión en el RCD Mallorca. Pero su pasaporte japonés le impide, por el momento, poder tener plaza en la plantilla madridista. En las últimas semanas, se ha especulado con los posibles clubes de destino para él. Entre ellos, la Real Sociedad. Desde la entidad donostiarra han hablado recientemente de este rumor de mercado.

Jokin Aperribay ha sido preguntado por el interés en 'Take' Kubo. Los txuri-urdin se están rearmando, pero no descartan, ni tampoco confirman, que puedan realizar una tercera incorporación importante: "Tampoco dije que la tercera iba a venir seguro, dije que era posible, veremos... ¿Kubo? En este momento hay miradas sobre diferentes jugadores y, si alguna se cierra, ya os diremos. Es muy posible que venga un tercer jugador, pero igual no".

[Kubo se piensa su futuro: busca una salida al no tener sitio en el Real Madrid]

En el Real Madrid tienen claro que no quieren desprenderse de Kubo completamente. Es decir, el escenario ideal para el club de Concha Espina es lograr un nuevo préstamos para 'Take', no una venta. Mientras que en la Real Sociedad querían poder hacerse con su pase completo. Entonces entraría en juego la opción de recompra por parte de los blancos, algo que distancia a las partes.

Sin suerte

En sus cesiones en Getafe, Villarreal y Mallorca, Kubo no ha demostrado todo su potencial. Pero eso no desanima ni al jugador ni al Real Madrid mirando al futuro. Tampoco a una Real Sociedad que desde el primer momento del verano puso su foco de atención en el futbolista japonés de 21 años.

Take Kubo durante un entrenamiento de pretemporada del Real Madrid Real Madrid

Por el momento, el equipo de San Sebastián es el mejor colocado para acabar haciéndose con los servicios de 'Take' Kubo. Pero habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones y, si todo va por buen camino, cuál es la forma de salida para el nipón. Mientras tanto, el jugador continúa entrenándose en Valdebebas junto al resto de futbolistas que, a día de hoy, tienen contrato con el Real Madrid.

Sigue los temas que te interesan