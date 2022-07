Luka Jovic ficha por la Fiorentina: adiós al Real Madrid tras tres años decepcionantes

Fin a la etapa de Luka Jovic (Loznica, Serbia; 1997) como futbolista del Real Madrid. El delantero ya es de la Fiorentina, club que ha anunciado su incorporación este viernes 8 de julio. Se trata de un traspaso y no una cesión, aunque el club blanco no ingresará nada por ahora. La clave está en el 50% de los derechos del jugador que se guardan en Valdebebas para el futuro.

Todos acaban felices con este acuerdo. La Fiorentina se refuerza en ataque tras perder hace unos meses a su referencia, el también serbio Dusan Vlahovic; el Real Madrid se desprende del contrato de un jugador con el que no contaba; y Jovic encuentra un destino en el que sumar los minutos que no fue capaz de conseguir como madridista.

Primera salida del Madrid tras los tres que acababan contrato. Después del adiós de Marcelo, Bale e Isco, llega el de Jovic para seguir aligerando la plantilla de Carlo Ancelotti. Le seguirán más en las próximas semanas, al mismo tiempo que la puerta de los fichajes -tras los de Rüdiger y Tchouameni- queda entreabierta.

Jovic firma con la Fiorentina hasta 2024. El ex del Eintracht Frankfurt estampó su firma en un contrato de dos años garantizados, más dos opcionales. El sueldo correrá a cargo del club viola, que pagará 2,5 millones al año. El delantero se baja el salario, ya que en el Madrid estaba entre los 4-5 netos por temporada, pero volverá a ese escalón si la escuadra italiana prorroga el vínculo con el futbolista esas dos campañas opcionales.

En Italia tratará de reencontrarse consigo mismo. Al Madrid llegó durante el verano de 2019 tras una espectacular temporada en el Eintracht -anotó 27 goles-, pero nunca se llegó a ver esa versión suya en los últimos tres años. Tres goles son el pobre balance que deja con la camiseta blanca, insuficiente para la apuesta que hizo el club por él.

Más de 60 millones pagó el Real Madrid por su fichaje y ahora se va dejando un vacío en las arcas. El club blanco, consciente de la drástica caída en su valor, priorizó quitarse de encima su sueldo por el que pagaba más de 8 millones brutos al año. A Jovic todavía le quedaba de contrato hasta 2025, por lo que el ahorro es de casi 30 'kilos'.

Por amortizar le quedan al Madrid otros 30 millones, pero confía en que sea una futura venta la que equilibre algo más las cuentas en la operación de Jovic. Si la Fiorentina vende al serbio en el futuro, el 50% del traspaso será para el club blanco. En los últimos años, la entidad italiana ha cerrado grandes ventas como las de Vlahovic y Federico Chiesa a la Juventus -81,6 y 52,6 millones, respectivamente-.

El '9' suplente del Real Madrid

El Real Madrid se deshace de uno de los posibles suplentes de Karim Benzema para la próxima temporada. Quedan Mariano y Borja Mayoral, que este viernes han iniciado la pretemporada en Valdebebas. Uno de ellos o los dos pueden salir también este verano, quedan abierta la posibilidad de hacer algún fichaje en la posición de '9'. El canterano Juanmi Latasa será la tercera alternativa.

