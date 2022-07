La era Benzema: una década intocable en el Real Madrid y la búsqueda decisiva de un sucesor

Luka Jovic pasa a integrar la lista de futbolistas que no pudieron hacer competencia a Karim Benzema. Van varios desde que el delantero francés se consolidara como el '9' de referencia en el Real Madrid. En el club no hay preocupación, pero sí que alerta sobre la dificultad que tendrá dar con el sucesor del futbolista nacido en Lyon.

La salida de Jovic a la Fiorentina confirma la ruina que fue su fichaje. La apuesta por él fue máxima, pagando más de 60 millones al Eintracht Frankfurt en 2019. Era el elegido para, progresivamente, coger el testigo de Benzema. Su balance, sin embargo, acabó siendo el peor de los otros delanteros que han estado a la sombra de Karim.

[El negocio del Real Madrid con Luka Jovic: una salida estratégica y sin agujeros en la economía]

Los otros son Álvaro Morata, Mariano Díaz y Borja Mayoral, todos canteranos, además de Chicharito en su año como cedido. Los tres de La Fábrica se fueron pasando unos a otros el puesto que dejó libre Gonzalo Higuaín cuando salió del club en verano de 2013. La temporada que arrancará en agosto será la décima de Benzema como intocable en el equipo.

Los números de la era KB

Benzema, desde la temporada 2013/2014, ha marcado 236 goles con el Real Madrid. Entre todos los suplentes que ha tenido (Morata, Chicharito, Mariano, Mayoral y Jovic) han sumado 60 goles en ese mismo espacio de tiempo. La diferencia es amplia respecto a los números que registró Higuaín la temporada que compitió el puesto al delantero francés: 86 en cuatro campañas, de 2009 a 2013.

El Madrid ha tenido tenido siete combinaciones diferentes de suplentes de Benzema desde hace nueve años. Solo hubo una temporada en la que los del banquillo lograron superar la aportación goleadora del francés: en 2016/2017, Morata (20 goles) y Mariano (5) superaron los 19 goles que hizo Karim.

Karim Benzema, premido por Onze Mondial

De 2013 a 2016, quien hace las veces de segundo/tercer delantero es Jesé Rodríguez pese a no ser su posición natural. Aún así, el canterano logró sumar 18 goles en tres temporadas. Chicharito, el año que estuvo, marcó 9 goles.

Las únicas temporadas en las que solo hubo un suplente fueron la 2017/2018 (Mayoral, 7 goles) y 2018/2019 (Mariano, 4 goles), hasta que la llegada de Jovic hizo que durante tres años seguidos fueran él y Mariano las alternativas: solo marcaron seis goles (3 Jovic y 3 Mariano) en tres temporadas en las que Benzema se fue por encima de los 100 en total.

Los planes de presente y de futuro

La salida de Jovic abre la puerta al cambio y el Madrid espera que sea total desprendiéndose también de Mariano -más difícil por su salario-. Mayoral vuelve de su cesión al Getafe y tiene opciones de quedarse, aunque Ancelotti ha de convencerle de que tendrá oportunidades aún asumiendo que su rol volvería a ser el de suplente de Benzema.

Si Mayoral no acepta, y se cumple la salida de Mariano, el Madrid tendrá que acudir al mercado en busca de un delantero que acepte un rol secundario. La tercera alternativa será Juanmi Latasa, cuya salida del Castilla se frenó en seco este verano por la planificación del primer equipo.

Haaland y el Manchester City confirman el fichaje del noruego. Manchester City.

Mirando a medio y largo plazo es donde aparece la verdadera misión del Real Madrid: encontrar al '9' que recoja el testigo de Benzema. Se contaba con Kylian Mbappé, pero el 'no' dramático del delantero francés lo arruinó todo. Para entonces Erling Haaland ya era jugador del Manchester City, aunque el Madrid no quería ya alguien que le peleara el sitio al francés.

Eso llegará más adelante y no está descartado que pueda serlo Haaland, quien en 2024 activará una cláusula para salir del City si así lo desea. Incluso la reconciliación con Mbappé no es imposible, aunque sí difícil de imaginar en este punto. Pero para no tener que pagar una millonada de récord por uno de estos en el futuro, también se rastrea el mercado internacional para captar al siguiente gran '9' que venga. El seguimiento al brasileño Endrick, de 15 años, es la prueba de ello.

Sigue los temas que te interesan