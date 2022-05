Hazard quiere seguir su sueño: el "propósito" de su vida siempre ha sido el Real Madrid

Eden Hazard quiere dejar atrás los fantasmas de las lesiones. También las críticas y las dudas. Después de tres temporadas en el Real Madrid, todavía no ha brillado como lo hizo con el Chelsea y eso es lo que espera cambiar ya. El belga ve la final de la Champions League como el principio de un nuevo comienzo.

Junto a la generación de Vinicius, también futbolistas como el '7' blanco o Thibaut Courtois pueden ganar su primera 'Orejona' con el club de Concha Espina. Además, también sería la primera Champions para él, ya que con el Chelsea ganó, en dos ocasiones, la Europa League.

Aunque no parte como favorito para el once titular, se aferra a ese mandamiento que sigue Carlo Ancelotti: son tan importantes los once futbolistas que empiezan un partido como los que lo acaban. Algo que quedó cien por cien confirmado con la remontada ante el Manchester City en la vuelta de las semifinales. El belga quiere ser importante y tiene calidad para conseguir su objetivo.

Un sueño muy vivo

Después de muchas dudas sobre su futuro, estas parecen haber quedado despejadas ya. Tiene contrato con el Real Madrid y la intención y las ganas de cumplir el acuerdo que firmó allá por 2019. "Sigo en mi sueño, siempre lo he hecho. El propósito de mi vida ha sido jugar aquí", ha asegurado el jugador antes de medirse al Liverpool en la final de la UEFA Champions League este sábado en París.

Eden Hazard, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 Bruno Fahy / BELGA / dpa

"El entrenador lo sabe: todavía tengo dos años aquí, los primeros tres años no han ido bien. Quiero demostrarles a todos lo que puedo hacer. Empezar el sábado -en la final de la Champions League frente al Liverpool- y continuar la temporada que viene", ha agregado el futbolista belga al diario de su país Het Laatste Nieuws.

Hazard no tiene dudas: su sitio está en el Real Madrid. Los minutos que ha ido teniendo después de recuperarse de su última operación han creado cierto optimismo, o incluso ilusión, entre el madridismo. Hay esperanzas de que el '7' vuelva a ser ese jugador decisivo. Y, sobre todo, se le quiere premiar esa apuesta por el club blanco después de las últimas decepciones.

El camino para resurgir cual ave fénix se encuentra en este final de temporada 2021/2022, con la final de la Champions League. "Me siento bien, la operación salió bien. Todo el mundo sabe que lo necesitaba, tuve suerte de poder hacerlo. Llego justo a tiempo para la final de la Copa de Europa", ha afirmado el futbolista. Eden Hazard tiene una 'espinita' y pretende quitársela en París y, por supuesto, en los dos años que le restan para finalizar su contrato.

