Dani Ceballos, contra su futuro: la recuperación de la promesa y la ambición de Qatar 2022

Uno de los nombres propios del Real Madrid en el final de la temporada es Dani Ceballos. El centrocampista estará en el candelero del mercado de fichajes este verano, algo que se ha convertido en una cuestión habitual durante el estío. Este viernes se enfrentará ante el que puede ser su futuro. El Real Betis medirá por última vez el estado de forma del equipo de fútbol merengue antes de la final de Champions League en el que será un choque especial para el de Utrera.

El Betis es el equipo que siempre estará en el corazón de Ceballos. Sus muestras de cariño hacia la entidad del Benito Villamarín son constantes. Este verano tendrá que decidir qué paso da en su carrera teniendo en cuenta que su contrato con el Real Madrid vence en 2023. En Heliópolis le quieren, pero el devenir del mercado de fichajes merengue aguarda un lugar especial para el centrocampista. Un lugar en la plantilla de la próxima temporada tendría sentido después de su despliegue en el final de la temporada.

Las salidas que haya en el Real Madrid, la decisión que se tome con un nombre como el de Aurélien Tchouaméni y el futuro de los veteranos como Toni Kroos y Luka Modric se juntan con el deseo de Dani Ceballos de demostrar que puede liderar un centro del campo, la trascendencia que tiene seguir en un club como el blanco, el peso de su corazón verdiblanco y, sobre todo, su ambición por estar en el Mundial de Qatar 2022. Sabe que jugando de forma regular podría tener un hueco en las convocatorias de Luis Enrique.

Corazón verdiblanco

Aunque Carlo Ancelotti le ha dado la tentativa en algunos partidos, la realidad es que su salida parece más que una posibilidad. En el Benito Villamarín ansían el regreso del hijo pródigo la próxima temporada y así lo confirmaba Antonio Cordón, director deportivo del cuadro verdiblanco en Radio MARCA hace unos meses: "Tarde o temprano los caminos del Betis y Ceballos se cruzarán. Eso está condenado. Tarde o temprano, sí". Al jugador seguro que le gustó escuchar eso.

A comienzos de año, el mismo jugador mostraba también su deseo por volver a vestir la camiseta verdiblanca. "Es una historia de amor lo mío con el Betis, yo siempre he dicho que se lo debo todo, le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista. Desde que me fui, lo he echado de menos. El Betis es un equipo donde he sido muy feliz, pero ahora estoy centrado en estos dos meses, que son muy importantes de cara al final de temporada", exponía.

Dani Ceballos, con el Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Hace unos días calentaba su salida. El pasado viernes publicaba en su cuenta de Instagram imágenes de una mudanza. Un gesto que ha encendido todas las alertas sobre su situación. La imagen está cargada de pistas.

Para empezar, las cajas muestran textos en inglés. Durante todo este tiempo también ha habido rumores sobre un posible regreso a Inglaterra. También podría significar que esté desempaquetando paquetes de su etapa en el Reino Unido. Ceballos pasó dos temporadas cedido en el Arsenal. Entre el resto de pertenencias, se puede localizar que la empresa de mudanzas es internacional.

La operación salida

En el capítulo salidas del Real Madrid destacan varios futbolistas. Desde los que acaban contrato a aquellos cuya continuidad en el Santiago Bernabéu es una incógnita, pasando por los que no cuentan ni para el club ni para el cuerpo técnico. Y un caso ya resuelto: Eden Hazard se queda. Gareth Bale, Isco Alarcón y Marcelo Vieira son los tres futbolistas de la plantilla del Real Madrid 2021/2022 que acaban contrato el próximo 30 de junio y no se cuenta con ellos.

Con contrato en vigor, pero con pocas opciones de ser protagonistas el curso que viene, además del propio Ceballos, hay varios futbolistas. En esta situación se encuentran Andriy Lunin, Jesús Vallejo o Marco Asensio. Los tres tienen calidad suficiente para estar en el plantel, pero tienen jugadores por delante que coloca a este cuarteto en un teórico rol de secundarios. En cuanto a los jugadores que no hay dudas porque no cuentan ni para el club ni para el staff se encuentran dos figuras: las de Mariano Díaz y Luka Jovic.

