Modric: "Estamos con confianza, sin hacer nuestro mejor partido les metimos tres goles"

El Real Madrid busca el billete de la final de París 2022 de la Champions League. El Santiago Bernabéu decide el ganador del duelo entre los blancos y el Manchester City, después de que en el Etihad Stadium fuesen los skyblues los que se llevasen la victoria. En la previa de la vuelta de las 'semis', Luka Modric ha acompañado a Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Ambiente del vestuario

"El ambiente es muy bueno en el vestuario. Tenemos muchas ganas del partido de mañana. Sabemos lo que tenemos que hacer y que es el partido más importante de la temporada. También que nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido. Estamos dispuestos y preparados para hacer un gran partido y ojalá estar en la final".

Confianza para la vuelta

"Claro que estamos con mucha confianza para remontar el partido. Sabemos que en la ida no hicimos nuestro mejor partido y metimos tres goles. Estoy seguro de que mañana lo vamos a hacer mejor, espero que sea suficiente para estar en la final. Tenemos confianza y mucho carácter en el equipo. También juega la historia de este club, que es el que más títulos tiene en la Champions. Todas estas cosas influyen mucho. Sabemos lo que tenemos que hacer cuando salimos al campo, con la gente detrás, y creo que todas estas cosas nos hacen más fuertes. Que nunca nos rendimos, algo que nos enseña el club desde que llegamos aquí".

Factores a favor

"Lo que tenemos que hacer es salir al campo con fe y personalidad. Y mostrar que somos el Real Madrid, que somos el mejor equipo del mundo. Son cosas que tenemos que meter mañana en el campo. Los aficionados también tienen que estar desde el primer minuto en el juego, que ellos entren y ayuden como siempre en el Bernabéu".

¿Su mejor año?

"Si es mi mejor año que lo juzguen otros. Yo me siento muy bien. Todavía quedan retos esta temporada. Siempre quiero tener una responsabilidad y me gusta tenerla dentro y fuera del campo. Nunca he evitado tenerla o cogerla. Siempre me ha gustado ayudar a los compañeros dentro y fuera del campo".

Frenar al City

"Seguro que esto es un aspecto importante, es bonito recordar que ya hemos ganado cuatro Champions y que algunos tenemos la oportunidad de ganar la quinta. Pero ya han pasado cuatro años desde que ganamos la última. Mañana tenemos que concentrarnos en el ahora. Estamos dispuestos, hemos entrenado bien, hay muy buen ambiente y tenemos muchas ganas del partido de mañana".

El City, ¿el rival más difícil de la temporada?

"No te puedo decir si es el más difícil porque nos hemos enfrentado a grandes equipos en La Liga y en la Champions, sobre todo. PSG, Chelsea... Si es más difícil... no te lo puedo decir, solo que es un equipo muy bueno, con grandes jugadores y que nos espera un partido muy difícil. Si es el más difícil, no lo sé".

Jugar mejor

"Tenemos que hacerlo mucho mejor defensiva y ofensivamente para tener opciones de pasar la eliminatoria. Tenemos que hacer un partido completo en todos los aspectos. También en el esfuerzo de ayudarnos unos a otros, como hemos hecho en los últimos partidos. No dejar de creer. Todo hay que meterlo mañana en el partido".

El 'no' pasillo del Atlético

"No pensamos nada. Es un asunto que no nos interesa y que no quiero hablar antes de un partido tan importante como el que nos espera mañana".

Relación con Rodrygo

"Rodrygo es un chico muy bueno, muy especial. Tenemos una relación muy buena. Él ha dicho esto de padre e hijo. Cuando me enteré de que su padre tiene mi misma edad le dije que me tiene que escuchar -risas-. Es una relación muy especial. Como jugador es muy bueno y muy trabajador. También es muy humilde, con los dos pies en el suelo. Tiene que seguir así. Sobre qué cosas le he ayudado, es mejor preguntarle a él".

La Liga en Cibeles... y ahora la Champions

"Teníamos muchas ganas de ir a Cibeles. Pasaron cuatro años desde que pudimos celebrar el último título con nuestros aficionados. Hemos disfrutado mucho. Estuvimos muy felices por estar con nuestra gente, cantar y disfrutar con ellos. Pero desde que terminó la celebración hemos estado enfocados en el partido de mañana. Ha sido un partido bonito, pero ya está. La temporada no ha acabado para nosotros. Estoy seguro de que nuestra gente va a estar detrás de nosotros. Como toda la temporada, pero sobre todo en estos últimos partidos de la Champions. Hemos tenido su ayuda y esperamos que sea así mañana también".

Dicen que tienen mucha suerte...

"Que piensen los que ellos quieran, pero para llegar aquí y tantas semifinales, tantas Champions... no es solo suerte. Se crea la opinión de que nosotros ganamos, pero que no se sabe cómo. Nos hace reír un poco. Cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros estamos concentrados en nosotros. Para llegar año tras año a estas alturas, ganando Champions, ganando Ligas... tienes que tener más que suerte, tienes que tener calidad, trabajo, técnica y también fe. Todo nos hace ganar cosas importantes para este club".

Regreso de Casemiro

"Sí, sin duda. La vuelta de Casemiro significa mucho para nosotros. Es una pieza muy importante para nuestro juego. Es muy bonito tenerle de vuelta con nosotros. Estoy seguro de que nos va a ayudar mañana a corregir los errores que hacemos. 'Case' siempre está ahí para corregir lo que no hacemos bien en el campo. Es muy bonito e importante tenerle con nosotros mañana".

Un aspecto fundamental de Ancelotti

"Un aspecto solo es difícil. Pero creo que su forma de ser. Volvió de una manera muy natural y la fe que ha puesto en nosotros, en todo el equipo, significaron mucho. También su calidad. Para mí es uno de los más grandes de la historia del fútbol como entrenador. Tenerle de vuelta, todos estuvimos muy contentos. En su primera etapa, nos lo pasamos muy bien y también ganamos mucho. Pero su forma de ser y cómo lleva el grupo. Eso es con lo que más me quedo del míster".

[Más información: La petición de Rafa Nadal al Mutua Madrid Open por el Real Madrid - Manchester City]

Sigue los temas que te interesan