Ancelotti: "Es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble.. hay que hacerlo"

Este miércoles se decide la semifinal entre el Real Madrid y el Manchester City. En el Etihad Stadium, se vivió un partidazo con hasta siete goles. Los de Pep Guardiola salieron vencedores, pero el billete lo conseguirá el que sea mejor en el Santiago Bernabéu. En la previa de la vuelta de las 'semis', Carlo Ancelotti ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Luka Modric.

¿Cómo está el vestuario?

"El equipo está bien, está motivado y concentrado. Tenemos una gran oportunidad mañana de jugar otra final. Hay buen ambiente. Tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar mañana".

Receta para ganar

"La personalidad te permite demostrar la calidad que tiene. También está el corazón, las calidades individuales, el compromiso colectivo... para llegar una final y ganar una Champions tienes que tener todo esto. Si solo tienes una parte, no te permite ganar. Ganar mañana no es solo por corazón o el empujón, que por cierto dará el Bernabéu como siempre, será también por las calidades individuales y el compromiso del equipo. No es tan complicado".

Defensa

"Es verdad que si ponemos el bloque bajo, nos van a tirar 99 veces. A veces tienes que arriesgar algo y hemos arriesgado. Hemos marcado tres goles contra el PSG, cinco contra el Chelsea y tres contra el City. A veces hay que arriesgar un poco y tenemos la calidad para arriesgar".

Regreso de Casemiro

"Creo que Casemiro nos va a ayudar. Hay que mejorar el aspecto defensivo, mejores movimientos, defender como bloque, estar más atentos a sus entradas. Lo hemos trabajado y creo que se va a ver la mejora".

Historia a favor de Guardiola en el Bernabéu

"Mañana será un partido muy distinto, que tiene su historia. Nosotros tenemos que hacer todo mejor. Yo pienso dos cosas: es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Después de tener La Liga ganada el ambiente es muy bueno. Tenemos que hacerlo".

¿En qué ha hecho mejor Ancelotti a Vinicius?

"Jugaba en banda antes y ahora, pero ha mejorado en su finalización. Ahora es más frío. El jugador ha madurado, yo no le he cambiado de posición. Creo que lo que le he dado es la confianza de meterlo. Es uno de los jugadores que más ha jugado. Le he dado confianza y eso tal vez le ha hecho madurar en la toma de decisiones en el campo".

Dudas en el once

"Dudas no tengo. Alaba no le tengo, no puede jugar. Sé que va a ser un partido largo. No es solo importante quién empieza, sino también quién acaba".

Nacho, en lugar de Alaba

"No cambia. Es trabajo colectivo también en defensa. Alaba ha sido una pieza importante, pero también Nacho lo ha hecho muy bien y tiene experiencia. Mañana lo va a hacer bien".

Dicen que los entrenadores del Madrid tienen suerte

"No lo sé... los entrenadores del Real Madrid son valorados por el club, jugadores y afición. Creo que esto es lo más importante, tener la valoración de las personas que, al final, te hacen un juicio que vale, que es importante. Después cada uno puede opinar y tiene el derecho de opinar".

Modric, un líder

"Modric no ha cambiado. Si tengo que comparar las dos etapas, veo más cambio de Karim (Benzema), del liderazgo, de la importancia... Modric no ha cambiado, igual ha cambiado la percepción de otros jugadores. De un jugador y persona extraordinaria, de una calidad física, técnica y táctica tremenda".

Partido completo

"La presión tiene que ser más alta que la de la ida. El partido tiene que ser completo. No vamos a plantear un partido con bloque bajo, pero sé perfectamente que hay momentos de un partido que tiene que ser con bloque bajo, igual que habrá otros momentos de presión arriba. El partido tiene que ser completo y perfecto".

Benzema, más goleador

"Benzema lo ha hecho bien. Vinicius también ha mejorado mucho, Asensio ha marcado muchos goles. El aspecto ofensivo creo que lo hemos manejado muy bien. Hemos tenido dificultades ante equipos que se cierran, con bloque bajo. No tenemos un delantero alto. Pero creo que lo hemos ido corrigiendo y haciendo mejor".

Phil Foden

"Es un jugador fantástico, muy joven y creo que va a tener un desempeño muy bueno como profesional. Es muy rápido y muy inteligente. Uno de los mejores talentos que tiene Inglaterra en estos momentos".

