De Bruyne: "El Real Madrid es uno de los mejores del mundo, todos quieren ver este partido"

El Manchester City visita el estadio Santiago Bernabéu después de la victoria ante el Real Madrid la semana pasada. En la previa del duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League, Kevin De Bruyne ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa. El futbolista belga ha piropeado a su rival y ha asegurado que "todo el mundo quiere ver este partido".

Semifinal de 2016

"Creo que ahora tenemos otro chip, otra mentalidad, más experiencia, jugamos mejor... En 2016 el Madrid era muy poderoso y recuerdo que fueron unos partidos un poco aburridos".

Estilo de juego

"Depende del día, del partido... Intento ayudar al equipo todo lo que pueda. Cada partido es diferente. No sé si estamos ante el mejor De Bruyne. Intento ser todo lo constante posible".

Kevin de Bruyne, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

Preparados para el Bernabéu

"Estamos preparados. Da igual el rival. Es más fácil ver un partido del Madrid obvio en la tele que el de otro equipo en Copa más humilde. Pero los preparamos todos igual".

Sensaciones del vestuario

"Creo que llegamos en un buen ánimo. Creo que la única crítica que se nos puede hacer en la Champions es que no la hemos ganado, pero nuestra solidez en la competición es muy buena, tan buena como la de los mejores".

¿Cómo está el City?

"Estamos en una gran situación, en buen camino. Creo que hemos estado muchas veces en rondas avanzadas, jugamos por ganar todas las competiciones. Solo necesitamos seguir ese camino, no desviarnos".

Sobre Phil Foden

"Le conozco desde que era un niño y es un jugador con un potencial increíble. No le vemos como un joven con potencial, sino como uno más de los nuestros".

Gabriel Jesús

"No me importa en ese momento. En ese momento fue la decisión que tomé, le dije que podía tirarlo. Por él era especial poder marcar un hat-trick. Está jugando muy bien. Tengo una buena relación con él, dentro y fuera del campo. Siempre está ahí, juega con energía. Nunca he tenido dudas sobre él. Nos entendemos muy bien".

Piropos al Real Madrid

"Si jugamos como jugamos la semana pasada, tenemos el potencial de ser uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que hacerlo mañana, jugar como en la ida. Si estamos algo más bajos, ellos pueden ganar porque también son uno de los mejores equipos. Todo el mundo quiere ver este partido. Ojalá podamos progresar hasta París".

[Más información: Así es Daniele Orsato, el árbitro elegido para el Real Madrid - Manchester City de la vuelta de semifinales de la Champions League]

Sigue los temas que te interesan