Guardiola: "Tenemos que jugar increíblemente bien ante el Real Madrid y ganar el partido"

El Real Madrid recibe al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Uno de los dos billetes de la final de la Champions League está en juego. En la previa, Pep Guardiola ha analizado el encuentro de vuelta en rueda de prensa junto a Kevin De Bruyne. El entrenador español

Jugando al despiste con Walker

"Veremos cómo se levanta mañana. Será decisión del entrenador, pero tenemos que esperar. Jugamos cada tres días y no hay descanso, porque nos jugamos la Premier".

Respuesta a Modric

"Es normal que lo piensen (que si juegan mejor, el Real Madrid pasará a la final). Nosotros pensamos lo mismo...".

¿Partido de control?

"Habrá momentos de control, momentos de transición... Van a ser 90 minutos de muchas cosas".

Pep Guardiola, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

El City, ¿favorito?

"Somos dos buenos equipos, lo vimos hace una semana. Ellos son campeones en España, nosotros estamos intentando ser campeones aquí. Dije hace una semana que estamos en la semifinal para intentar estar en la segunda final consecutiva".

Experiencia en la Champions

"Experiencia... La cuestión es qué aprender de la experiencia. Podrías cometer los mismos errores. Es completamente diferente, es difícil de comparar con la temporada pasada. ¿Cómo se despertarán los chicos mañana, cuál será su estado de ánimo? El hecho es que hemos estado en esta situación con bastante frecuencia en los últimos años, hemos estado aquí y lo hemos hecho bien y sabemos cómo manejar la situación. Pero no es garantía de jugar bien. Sabemos que tenemos que hacerlo bien y dar lo mejor de nosotros para llegar a la final".

¿Ha hablado con Xavi Hernández?

"Tenemos una buena relación, pero él tiene jugadores que yo no tengo y yo tengo jugadores que él no tiene".

¿Necesitan jugar mejor que en el Etihad?

"Es probable, sí. Tenemos que ser mejores, pero podemos jugar mucho peor de lo que jugamos y podemos ganar. No podemos negar que mi evaluación es correcta. Nadie lo sabe. A veces obtienes lo que no mereces, a veces no obtienes lo que mereces. Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar el partido".

Felicitación a Carlo Ancelotti

"Le felicité a él por ganar la liga española, lo hice, lo hice la semana pasada. Lo admiro, ha estado por todo el mundo, en países grandes de fútbol y equipos fantásticos. Siempre increíblemente duro, el fútbol es realmente bueno. Al margen de eso es que es una persona excepcional. Lo conocí hace años y cada vez que estoy con él está tranquilo, controla perfectamente sus emociones".

Jugar en el Santiago Bernabéu

"Jugar en el Bernabéu es una prueba y una gran suerte, porque significa que estamos en semifinales. Pero el Bernabéu es una gran prueba para demostrarnos a nosotros".

Pasillo

"Es una cuestión de la UEFA".

Referencia de El Clásico

"No vi el partido, vi el resumen y no lo he visto mucho porque ese día no jugó Benzema, Ancelotti hizo una cosa que no suele hacer, con Modric... Entonces, no es referencia".

¿Descontento por el 4-3?

"De verdad que no, estábamos contentos por ganar. Para eliminar al Madrid sabemos que hay que hacer dos buenos partidos, no vale solo con uno o con ganar el primero".

