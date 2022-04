El Real Madrid sigue la agencia libre de fichajes: Mbappé y Rüdiger, dos refuerzos sin traspaso

El mercado de fichajes sigue evolucionando a unos pocos meses de que la ventana se abra. El Real Madrid será uno de los grandes protagonistas después de varias temporadas rezagado. Y lo será gracias al probable fichaje de Kylian Mbappé y a la posibilidad de que Antonio Rüdiger se vista de blanco. Ambos tienen varias coincidencias, pero especialmente destaca que terminan contrato y pueden llegar libres.

El fichaje de Kylian Mbappé es el más seguro en estos momentos. El delantero francés declinó varias ofertas de renovación del Paris Saint-Germain en los últimos meses. Pese a ello, encara el final de temporada sin haberse pronunciado públicamente sobre su futuro. Mbappé repite una y otra vez que está analizando la situación, pero todo se enmarca en una estrategia de buena convivencia en París.

El francés sueña con jugar en el Real Madrid. Y el club merengue le ve como el hombre que liderará la próxima época en el conjunto blanco. El único inconveniente es la presión del PSG y la idea de Mbappé de dejar París con un buen recuerdo. El delantero mantiene la calma y, pese a las noticias aparecidas en Francia, la única realidad es que la cuenta atrás continúa para que sea definitivamente agente libre.

De esta manera, Mbappé firmará con el Real Madrid ya sin ninguna vinculación con el PSG. El club evitará reforzar económicamente a un club rival y hablará de tú a tú con el jugador y su entorno. Una situación que desde el combinado español se intentó evitar con una oferta el pasado verano, pero a la que se vieron condenados tanto Madrid como Mbappé por la escasa participación de Al-Khelaifi.

Rüdiger dejará el Chelsea

El caso de Antonio Rüdiger es algo diferente. El central ganó enteros para ser el primer fichaje del Real Madrid a principios de año. Sin embargo, las altas exigencias económicas y las dudas sobre sus intenciones reales paralizaron la operación. Así las cosas, el alemán perdió puestos en la lista del Real Madrid y desapareció del horizonte de incorporaciones merengue.

Una situación que ha cambiado en las últimas fechas tras las novedades vividas en el Chelsea. El club inglés no atraviesa por su mejor momento ni deportivo ni económico. Y este segundo apartado es el que más pasa factura en el futuro de Antonio Rüdiger. El Chelsea no tiene capacidad para invertir en su equipo y, por lo tanto, no puede mejorar la situación salarial del jugador.

Antonio Rüdiger, en un partido del Chelsea en la temporada 2021/2022 Nick Potts / PA Wire / dpa

Una imposibilidad desvelada por Thomas Tuchel que ha hecho a Rüdiger tomar la decisión definitiva. El defensa ya ha confirmado a la directiva que no renovará su contrato. Por lo tanto, será libre en este mismo verano. El Real Madrid podría incorporarle, pero todo pasa por sus exigencias económicas. La defensa no es una línea que preocupe en exceso y si Rüdiger no reduce sus pretensiones no podrá fichar.

En cualquier caso, que el Real Madrid llegue a estas alturas de la temporada con el favoritismo de incorporar a dos jugadores libres supone un éxito de la estrategia del club. El Real Madrid viene apostando por una plantilla sin constantes cambios y por un grupo fuerte y, por el momento, el rendimiento deportivo y los resultados económicos dan la razón a la entidad.

[Más información - Tchouameni, a escena: el Real Madrid se reactiva con los casos de Mbappé y Haaland abiertos]

Sigue los temas que te interesan