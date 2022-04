El guiño de Tchouaméni a Benzema y Modric tras los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid

Desde hace ya algunos meses, el nombre de Aurélien Tchouaméni ha sido colocado en la órbita del Real Madrid. El futbolista quiere salir del AS Mónaco este verano y ya se habla de su posible futuro como jugador blanco. Recientemente se conoció que el Manchester City no será a priori un rival por su fichaje.

Todavía no se sabe dónde jugará el centrocampista la próxima temporada 2022/2023, pero Tchouaméni ya ha dejado claro que es un gran seguidor de algunos jugadores del Real Madrid como Modric o Benzema. De hecho, lo ha confesado en declaraciones para los medios de su actual club.

"¡Lo que me llama la atención en este tipo de jugadores es la longevidad al más alto nivel! No todo el mundo rinde tanto en el campo a esa edad, como lo hacen ellos. Siguen dando grandes actuaciones en la Champions League", ha afirmado el jugador francés sobre Karim Benzema y Luka Modric.

Futuro lejos de Mónaco

En el Mónaco saben que tienen una joya. Pero también que será muy difícil retenerle cuando los grandes clubes de fútbol de Europa comiencen a llamar a la puerta. Aunque, por el momento, el centrocampista galo de 22 años se mantiene centrado en la actual temporada.

Aurelien Tchouameni celebra un gol con la selección de Francia AFP7 / Europa Press

Tiene la cabeza muy bien amueblada y así ha hablado de su particular método de preparación mental: "Tengo citas de grandes deportistas de élite o de grandes personalidades del mundo. Frases que me resultan inspiradoras, y con las que me alimento. También escribo mis objetivos para cada partido, dependiendo de nuestro oponente o la competición. Ya sea en la selección o en el club".

Aurélien Tchouaméni quiere decir adiós al Principado este verano. El Real Madrid es una opción, pero no la única. La Premier League también le sigue la pista. Y para el propio jugador, poder competir en una liga como inglesa tiene un gran atractivo, a tenor de las últimas informaciones.

Hasta conocer el desenlace del culebrón todavía quedan varios capítulos por escribirse. En el Real Madrid gusta Tchouaméni, pero los principales esfuerzos no están destinados a lograr su fichaje. Son Mbappé y Haaland los dos grandes objetivos del club blanco para la 2022/2023.

