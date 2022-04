Jordán: "Jugar contra el Real Madrid siempre es especial y bonito, tenemos ganas de ganar"

Este domingo se pone en juego media Liga. Sevilla y Real Madrid se enfrentan en el estadio Sánchez Pizjuán, en el partido correspondiente a la jornada 32 del campeonato doméstico. En los días previos al encuentro, varios futbolistas de la plantilla han ido hablando sobre el duelo.

Uno de ellos, Joan Jordán. El jugador ha atendido a los medios oficiales del Sevilla para dar sus impresiones sobre su enfrentamiento ante el Real Madrid: "Es distinto porque juegas contra el líder, vienen de pasar en Champions, con mucha confianza y en una gran temporada. Jugar contra el Madrid siempre es especial y bonito y tenemos ganas de ganar".

"Escuchas que no están bien, pero son un equipo que siempre está. Los dos últimos años no hemos estado bien en casa contra ellos. No hemos salido contentos con lo transmitido en el césped y tenemos esa espinita clavada. Estoy convencido de que el domingo va a ser distinto y vamos a dar un paso adelante, porque en estos partidos, si no das lo máximo, no te vale", ha asegurado.

Toni Kroos intenta robar el balón a Joan Jordan REUTERS

"El Chelsea parecía que tenía el partido controlado pero siempre están, con jugadores tremendos y respondiendo siempre. Es un partido muy difícil porque vienen con confianza y resultados, pero lo que me preocupa es el Sevilla y es un día para dar el máximo y dar un paso adelante de verdad", ha agregado el catalán.

Sobre el Sevilla

Joan Jordán espera un ambiente espectacular en el Sánchez Pizjuán: "La afición siempre está bien. Sabemos que hay momentos en los que se nos exige, pero siempre responden. Tenemos que darles de comer para que nos lleven en volandas. Son increíbles, nos dan un apoyo muy importante y se vio el viernes, pero también durante toda la temporada. El ambiente del domingo va a ser espectacular y tenemos que hacer que se sientan identificados con nosotros y darles cosas, porque ellos nos las van a dar a nosotros".

"Nuestro objetivo desde el inicio era clasificarnos para Champions y esa es la realidad. Hemos estado la mayoría de la temporada segundos y ahora estamos terceros. Está todo muy apretado y hemos tenido varios empates seguidos que han hecho que algunos equipos se nos hayan acercado, pero al principio nosotros ganábamos y ellos no. Al final analizaremos todo, pero estamos donde queremos estar y tenemos mucha ilusión por lograr el objetivo. Estoy convencido de que lo vamos a hacer e intentaremos estar lo más arriba posible", ha apuntado.

Balance de su temporada

"Me encuentro bien. En las últimas semanas me he visto a un buen nivel y está siendo una temporada en lo personal de mucho aprendizaje y crecimiento. Estoy jugando muchos minutos y se lo agradezco al cuerpo técnico. Estoy muy feliz aquí y estoy muy identificado con los valores. Creo que voy a más como jugador y aunque sé que no tengo 20 años, ves a Modric cómo está y veo que me queda mucho por darle al club", ha sentenciado Jordán.

[Más información - Ataque ultra en San Sebastián: 50 radicales de la Real Sociedad dejan cinco heridos del Betis]

Sigue los temas que te interesan