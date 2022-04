Koundé: "Es un reto enfrentarme a Benzema, es un delantero fantástico"

Media Liga se pone en juego este domingo en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla recibe al Real Madrid. Primero contra tercero. Doce puntos de diferencia y un partido que se ve como una 'final' en el desenlace del campeonato doméstico. Si los blancos ganan, el alirón se acercará al Santiago Bernabéu. Si empatan o pierden, las opciones de los perseguidores de los de Carlo Ancelotti aumentarán.

Antes de este duelo liguero, Jules Koundé ha hablado para los medios del Sevilla. El cotizado central francés, que se ha puesto en la agenda de fichajes del Real Madrid en alguna que otra ocasión, tendrá que hacer frente a un Karim Benzema que atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol.

"Estoy contento, todavía quedan siete partidos e intentaré hacerlo lo mejor posible y seguir al mismo nivel. No creo que hable con Benzema. Es un buen reto ante un delantero fantástico que está haciendo una temporada magnífica. Me gusta enfrentarme con los mejores delanteros porque es ahí donde ves lo que te falta o dónde estás realmente y me voy a preparar lo mejor posible", ha apuntado el defensa.

Jules Koundé, en un partido del Sevilla de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Mientras el Real Madrid ha tenido que hacer frente al exigente duelo contra el Chelsea en la Champions League, el Sevilla ha podido preparar con tiempo la visita de los merengues. Y es que los de Julen Lopetegui cayeron eliminados primero de la máxima competición continental y después de la Europa League esta temporada 2021/2022.

"El equipo está al 100% para el domingo. Tuvimos varios días para prepararlo y nos quedan otros, hemos recuperado efectivos y eso nos va a ayudar a preparar el partido con mucha fuerza y con el objetivo de ganar especialmente en casa. Sería un objetivo acabar la temporada invictos en Nervión y es una motivación extra. Este tipo de partidos se juegan solos, el equipo está enchufado y con alegría", ha señalado Koundé.

Confianza

El futbolista francés tiene mucha confianza en su equipo: "Somos el mismo equipo, aunque hay algo de cansancio. No son excusas pero es un factor que hay que tener en cuenta, con tantos lesionados hay jugadores que tienen que jugar sí o sí, pero estamos recuperando gente y hay que seguir y mejorar. No estamos generando ocasiones, nos cuesta generar peligro y hacer daño y el partido del Granada fue positivo para la mente del equipo ya que marcar esos cuatro goles da puntos".

"El míster tiene también menos opciones, especialmente en ataque, ya que defender bien es más fácil que trabajar el ataque al necesitar automatismos, combinar más y teniendo tantas bajas no nos ha ido bien. Tuvimos oportunidades en varios partidos y al final no salió. No me gusta buscar excusas, mantuvimos el grupo y tuvimos oportunidades para ganar, pero a veces faltó acierto y exigencia para poder mejorar", ha agregado.

Está dispuesto a darlo todo por el Sevilla, para todo lo que necesite Lopetegui: "Estoy a disposición del míster para cualquier posición, pero no lo voy a hacer como Fernando (pivote defensivo). Es una pieza clave y muy importante en el Sevilla. Me gusta la posición de central, tengo más opciones y más posibilidades que en la banda, este año no generé tantas ocasiones como en años anteriores, es una parte de mi juego que tengo que mejorar. Genero cosas para otros compañeros pero a ver si marco algún gol en los siete partidos que quedan".

Posición en la tabla

Ante la opción de pelear por la segunda plaza de La Liga o firmar quedar cuartos y entrar seguro en la Champions, Jules Koundé lo ha dejado claro: "Siempre soy ambicioso y creo que mi objetivo personal y el del equipo debe ser el de ir a por el segundo puesto ya que es donde estuvimos casi todo el año y sería una pequeña decepción no acabar lo más alto posible".

"A partir de ahí, sabemos que el objetivo del club es clasificar a Champions y no sería un fracaso, sino algo histórico al clasificarse por tercera vez consecutiva. En una entrevista hablaba del título porque estábamos bien posicionados y ahora tenemos que bajar los objetivos, aunque a veces los pequeños detalles marcan la diferencia y con partidos igualados esos equipos sacan puntos y a nosotros nos ha costado", ha sentenciado.

