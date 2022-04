Marco Asensio pierde su sitio en el Real Madrid: de protegido de Ancelotti a opción de venta en verano

Marco Asensio va camino de cerrar otro año gris en el Real Madrid. El jugador mallorquín ha alternado momentos realmente buenos con otros de bajón y eso provoca que el fantasma de la irregularidad se postre sobre un futbolista con un talento inmenso, pero que no ha sabido ganarse un puesto con todas las de la ley.

Y no será porque Carlo Ancelotti no lo ha intentado con él por encima de otros jugadores. Sin embargo, ha pasado de ser uno de sus protegidos a entrar con demasiada frecuencia en la lista de descartes del once e incluso a no entrar ni siquiera en sus primeros cambios cuando de verdad han hecho falta.

En un año donde se le ha podido ver mucho y en el que incluso ha hecho goles importantes, a Asensio se le sigue viendo falto de esa chispa que todos los jugadores del mundo necesitan para ser titulares en el Real Madrid. Por eso, en unos meses afrontará un verano que será clave para su futuro.

Venta o renovación

El futbolista español termina contrato en el año 2023. Por lo tanto, entra en esa fase clave de su trayectoria en la que tiene que hablar con el club sí o sí de su situación. De este verano no pasa que se tome una decisión, para bien o para mal, sobre su futuro. En el próximo mercado estival será la última vez que la entidad merengue podría sacar algo de dinero por su traspaso.

Por eso, si ambas partes terminan decidiendo que lo mejor es separar sus caminos, tendría que hacer en esa ventana de fichajes. De lo contrario, nadie querría pagar absolutamente nada por un jugador que queda libre el 1 de julio del año 2023. Y en caso de que haya entendimiento entre club y futbolista para continuar y la decisión sea la de seguir, también tendrá que haber una renovación obligada en ese periodo, ya que cualquiera podría tentar a Asensio de marcharse gratis a partir de enero de 2023.

De esta forma, el Real Madrid está obligado a abrir el caso Asensio cuanto antes para poder ir definiendo los pasos a tomar en el futuro. El cambio que ha dado su situación respecto a Ancelotti no hacen presagiar que el camino del mallorquín esté por la senda de la continuidad en un club que se va a reforzar y mucho este próximo verano.

Opción de hacer caja

El Real Madrid prepara grandes fichajes para los próximos meses. Con Mbappé al caer, el club se centra ahora en la llegada de Erling Haaland. Y por si fuera poco, no pierde de vista otros nombres como los de Tchouameni. Además, hay que tener en cuenta tal y como adelantó EL BERNABÉU, que también completarán la plantilla futbolistas de la talla de Fran García. Por lo tanto, ante tanta llegada, hay que dejar salir.

El Madrid se deshará este verano de varios jugadores que terminan contrato como son los casos de Isco, Marcelo o Gareth Bale. Sin embargo, también quiere hacer caja con otros futbolistas para no entrar en pérdidas llamativas. Y ahí es donde podría entrar Asensio que, a pesar de estar en la recta final de contrato, es un futbolista con cartel y nivel internacional que, además, tiene mucho gol como ha demostrado este curso en el que suma ya diez dianas.

En el pasado, clubes como el Liverpool o la Juventus han estado muy interesados en su fichaje y el Real Madrid podría plantearse una venta en torno a los 30 millones de euros. Una cantidad nada despreciable para un jugador que en unos meses podría negociar su nueva aventura completamente libre y que dejaría un hueco libre en la poblada delantera blanca.

El lastre de España

Además de su irregularidad, Asensio ha vivido otro problema recurrente en los últimos meses, su calvario con la selección española. El mallorquín, al igual que con Ancelotti, ha pasado de ser clave para Luis Enrique a caer en el ostracismo más absoluto. Y probablemente, una cosa haya llevado a la otra. El italiano ha intentado apostar por él, pero lo cierto es que no le ha salido bien en algunos momentos de la temporada como el actual.

'Carletto' intentó buscar un sitio de provecho a Marco incluso poniéndole en el centro del campo. Después le dio confianza y llegaron sus mejores partidos con goles importantes incluidos. Pero de nuevo, su bajón de rendimiento ha provocado que haya sido adelantado por jugadores como Fede Valverde y que hombres como Rodrygo o Camavinga hayan sido los elegidos para agitar los choques más importantes. Véase las remontadas ante el PSG o ante el Chelsea en las que Asensio no salió en la foto.

Quedarse fuera de la última convocatoria de España en el momento en el que mejor estaba rindiendo fue un palo durísimo para él. Ahora, ve como disputar el Mundial se le aleja y por eso tiene que tomar una decisión. Quizás fuera del conjunto blanco, con minutos e importancia en un equipo puntero, pueda aspirar a estar en la cita de Qatar 2022.

