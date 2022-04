Cassano carga contra Ancelotti: "No conozco a ningún futbolista al que haya mejorado"

El Real Madrid es uno de los cuatro equipos que han alcanzado las semifinales de la Champions League. Dos españoles y dos ingleses. Los otros clubes que lucharán por estar en la final de París son el Villarreal, el Liverpool y el Manchester City. Precisamente, es este último el rival de los blancos.

El equipo merengue superó los cuartos de final después de eliminar al Chelsea. Antes dejaron por el camino al Paris Saint-Germain. Tanto en una como en otra eliminatoria se apeló a la épica. A esas noches mágicas de Champions en el estadio Santiago Bernabéu.

Al borde de la eliminación, pero en semifinales. Aunque eso no es algo que se merezca el elogio de Antonio Cassano. El que fuera futbolista blanco ha arremetido contra el Real Madrid. Pero, sobre todo, contra aquel que está encargado de llevar a los merengues hasta la 'Orejona': Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu EFE

En Bobo TV, Cassano se ha quedado a gusto con su crítica al Real Madrid. Desde que juega mal hasta que esa suerte tarde o temprano se va a acabar. Incluso llega a comparar al actual líder de La Liga con su eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Y especialmente dañino se muestra contra Ancelotti.

"El Real Madrid juega mal, pero contra el PSG primero y luego contra el Chelsea tuvieron mucho culo (suerte) y tarde o temprano eso se acaba. El Real Madrid no juega bien en La Liga. Si ves al Barça, que empezó muy tarde, es otra música. Ancelotti te hace sentir bien, pero no se me ocurre ni un jugador al que haya mejorado en su carrera", ha asegurado el italiano.

Aplauso para Benzema

En el mismo canal, Cassano sí que elogió algo del Real Madrid. O más bien a alguien. "Todos los días Cristiano debe rezarle a Benzema y agradecerle por jugar con él. Lo vemos ahora: Benzema iba a 18-20 goles y este año lleva 50 goles, entre goles y asistencias. Antes estuvo al servicio de Cristiano, que marcaba 50 goles al año".

"Cristiano es ahora un jugador diferente, incluso en la Juve lo era. Benzema es un delantero centro con los pies de Zidane", agregó hace unos días en el canal de Twitch de Christian Vieri.

[Más información - El brutal ataque a Pochettino y un aviso: "He oído hablar mal de él y cuidado con Zidane..."]

Sigue los temas que te interesan