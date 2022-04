Hazard mira al futuro lejos del Real Madrid: Italia o Inglaterra para estar en el Mundial de Qatar

¿Qué va a pasar con Eden Hazard? ¿Continuará vistiendo de blanco la próxima temporada? Estas son algunas preguntas que rondan la cabeza los de madridistas. El belga tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024, pero su falta de protagonismo puede desembocar en una salida prematura.

Las lesiones se han cebado con él desde que cambió Stamford Bridge por el Santiago Bernabéu. Pocos minutos, menos protagonismo y muchas críticas. Él mismo habla de 'espinita' cuando se le pregunta por su experiencia en el Real Madrid. Mientras que los que más duros se muestran con él lo hacen abiertamente definiéndole como una "decepción".

Esta temporada, Hazard apenas ha disfrutado del fútbol. Entre lesiones y decisiones técnicas, ha estado mucho más tiempo fuera que dentro de los terrenos de juego. Ahora se encuentra lesionado, aunque se espera que pueda volver a vestirse de corto antes del final de la presente campaña 2021/2022.

Sin embargo, eso no le asegura un puesto en la plantilla merengue para la próxima temporada 2022/2023. Hay varios equipos de entre Italia e Inglaterra que estarían encantados de poder contar con sus servicios. Mientras que el propio Hazard mantiene abiertas sus opciones porque si algo no quiere perderse es el Mundial de Qatar que comienza en noviembre.

Aviso de Bélgica

Roberto Martínez ya avisó tanto a Eden Hazard como a Romelu Lukaku de que su presencia en la lista de la selección de Bélgica para la Copa del Mundo no está ni mucho menos asegurada. "No voy a juzgar ni valorar el estado de ningún jugador hasta después del verano, porque todavía faltan siete meses para la Copa del Mundo", comenzó diciendo el seleccionador belga.

"Hay que analizar a los futbolistas más a corto plazo, no ahora. Pero habrá muchos jugadores que cambiarán de club o de sentir este verano. El momento de evaluar a Lukaku y Hazard será en septiembre; son jugadores para los que el verano podría ser una gran oportunidad en sus carreras", agregó 'Bob' Martínez.

Por este motivo, por poder correr peligro su presencia en el Mundial, ya no se descarta que el actual '7' blanco abandone el Real Madrid en verano. Y eso es algo que ya han apuntado desde su círculo más cercano. Su hermano Kylian Hazard apostó hace unas semanas por su continuidad en el Santiago Bernabéu, pero ya no.

"No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte allí. Esa ha sido su actitud siempre, en todos los clubes en los que ha estado. No se quiere ir y no creo que se vaya", ha asegurado Kylian Hazard en declaraciones para RTBL. "Si el presidente quiere que se vaya, si sabe que no va a tener más oportunidades de jugar, entonces dudo que se quede. Pero os aseguro que hará todo lo posible para demostrar que es el mejor jugador del Real Madrid", ha agregado.

De Italia a Inglaterra

Si, finalmente, Real Madrid y Hazard deciden separar sus caminos este verano de 2022, ofertas para continuar su carrera en la élite del fútbol europeo no le van a faltar. Distintas informaciones señalan que tanto clubes de la Serie A como de la Premier League estarían interesados en él.

El deseo de Hazard es el de continuar más tiempo en el Real Madrid. Acabar su contrato. Pero si eso supone no estar en el Mundial de Qatar... ese es un peaje que no está dispuesto a pagar. Chelsea, Newcastle o Arsenal son solo algunos de los clubes de la Premier que siguen de cerca cualquier novedad respecto a la situación del futbolista.

En Italia también se habla sobre el futuro del internacional belga. Dos clubes son colocados en la lista de 'novias' de Eden Hazard por la prensa transalpina. Y aunque no se dan los nombres de estos, sí que en las últimas semanas ha ido sonando el nombre del AC Milan.

