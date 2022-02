El 'plan Benzema' para la vuelta ante el PSG: la clave del Real Madrid para buscar la remontada

En el Real Madrid confían en sus posibilidades de remontar en el Santiago Bernabéu contra el PSG. El 1-0 en el Parque de los Príncipes fue casi el menor de los males y la misión ahora es armar un plan que dé la vuelta a la tortilla en el partido de vuelta. Una figura aparece como pilar de esa estrategia: la de Karim Benzema.

Benzema es la estrella del equipo. Cuando no ha estado sobre el campo se ha notado en exceso y cuando lo ha estado a medio gas, como en París, también. Por delante tiene casi 20 días para alcanzar un 100% al que desde luego no estaba en la ida de la eliminatoria. Había que hacer lo posible para que jugara ese partido y se consiguió, pero Karim no estaba preparado para dar lo mejor de sí mismo.

Una lesión sufrida el pasado 23 de enero en el partido de Liga contra el Elche han fastidiado su mes de febrero. Se perdió tres partidos (Athletic, Granada y Villarreal) y llegó in extremis al choque contra el PSG. El Madrid solo ha metido un gol (el de la victoria contra Granada, de Asensio) desde que Benzema tuviera problemas en los isquios y urge una solución.

El Real Madrid necesita de su máximo generado de gol (24 goles y 9 asistencias esta temporada) y Carlo Ancelotti ha de trazar un plan para recuperar su mejor versión. Por delante hay otros tres partidos antes de reencontrarse con el PSG. Tres partidos y poco más de dos semanas en las que se tendrá que dar con un equilibrio en el que Karim tenga el rodaje y el descanso necesarios para olvidar del todo sus molestias.

Fue positivo verle entrenar al mismo ritmo del grupo este jueves. En el primer entrenamiento del Madrid tras la derrota ante el PSG, tanto Benzema como Ferland Mendy se ejercitaron con aparente normalidad. Eso quiere decir que sus lesiones ya están olvidadas y ahora, sobre todo en caso del '9', deben volver a estar finos. Eso se consigue jugando.

Calendario sin curvas

La primera cita del Madrid es la de este sábado noche (21:00 horas) ante el Alavés. Vuelta al Santiago Bernabéu, en el cual se jugará también el partido contra la Real Sociedad (5 de marzo, a las 21:00). Entremedias solo habrá otro partido, el de la visita al Rayo Vallecano (26 de febrero, 18:30). Eso quiere decir que el equipo blanco no se moverá de Madrid ya hasta pasada la gran noche que se espera que sea la del PSG.

Mbappé y Benzema, durante el PSG - Real Madrid de la Champions League EFE

Benzema es el primero que está poniendo de su parte para volver a coger el timón del equipo. Falta que hace. Vinicius no es el mismo sin Karim y pasa por un bache en la temporada, ya que lleva sin marcar desde pasado 12 de enero contra el Barça en la Supercopa de España. El brasileño, perdido en París, será la otra baza para buscar la remontada en los octavos de la Champions League.

La incógnita en el ataque

La incógnita es la tercera pieza del ataque. Ancelotti ya ha avisado que no moverá el 4-3-3 y todo apunta que la ausencia ante el PSG de Casemiro (por acumulación de amarillas) será cubierta por Fede Valverde. Un futbolista ofensivo acompañará a Benzema y Vinicius arriba, pero falta saber quién.

Asensio fue uno de los señalados en la pobre actuación del Madrid en el Parque de los Príncipes y nada le asegura repetir en el once en la vuelta. Ancelotti tendrá tres partidos para probar entre el balear, Rodrygo y un Gareth Bale que puede empezar a coger mayor presencia si su físico le respeta. La otra opción, más improbable, es Eden Hazard.

[Más información: Las claves técnicas del partidazo de Mbappé que hace soñar al Real Madrid con su fichaje]

Sigue los temas que te interesan