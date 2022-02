Lewandowski, rendido ante Benzema: "Es muy inteligente, el Real Madrid le debe mucho"

Robert Lewandowski es uno de los delanteros más veteranos entre los grandes de Europa. Honor que comparte con Karim Benzema. Precisamente, uno y otro estuvieron en todas las quinielas para ganar el pasado Balón de Oro, aunque este fue a parar a las manos de Leo Messi.

El delantero del Bayern Múnich ha concedido una entrevista a L'Équipe en la que ha hablado sobre Benzema: "Marca regularmente, es un goleador que siempre pone el foco en el colectivo y domina todos los parámetros del delantero centro moderno. También le gusta asistir a sus compañeros. El Real le debe mucho. Cada temporada marca muchos goles. Ha seguido mejorando en los últimos meses. Lo veo aún mejor, su juego es más completo y sus cifras son impresionantes".

"Al igual que a mí, a Karim le gusta asociarse con sus compañeros, siempre les busca. No se obsesiona con la portería. Por encima de todo, busca el éxito colectivo. Yo también trato de crear espacios, sorprender al rival y ser lo más impredecible posible. Me gusta la calidad de sus movimientos. Es muy inteligente, muy regular. No sé cómo es fuera del campo, pero da la sensación de querer mejorar constantemente", ha agregado sobre el '9' del Real Madrid.

Karim Benzema, durante un partido celebrando un gol Real Madrid

Además, también ha hablado de Mbappé: "Lo más importante para un jugador top es tener siempre hambre, nunca estar satisfecho. Kylian es la encarnación perfecta. Parece estar siempre fresco mentalmente. Es importante no dejarle nada de espacio, de lo contrario es imparable. Estoy seguro de que será mentalmente fuerte para cumplir con las altas expectativas y estar entre los mejores del mundo a largo plazo".

"También es capaz de convertirse en el mejor delantero del mundo sin ser perfecto con la cabeza, porque eso no es lo que necesariamente se requiere de él", ha continuado diciendo sobre Kylian Mbappé, al que ha comparado con Thierry Henry: "Kylian es igualmente rápido y veloz y excelente en su regate. Son muy parecidos y no tengo ninguna duda de que Kylian también marcará la historia del fútbol".

De Mbappé a otro de los delanteros jóvenes más en forma: Haaland. "Erling también genera mucha seguridad y confianza. Puede parecer que es grande, pero, por el contrario, es rápido, explosivo y técnicamente muy hábil. Él también puede convertirse en uno de los mejores del mundo y durar", ha señalado 'Lewi'.

Comparativa

Pese a que Mbappé y Haaland son los teóricos herederos al trono de Cristiano Ronaldo y Messi, para Lewandowski es difícil que la historia se repite: "Tienen la capacidad de hacerlo, pero no me imagino ni por un momento que vayan a dominar el fútbol internacional como lo han hecho Lionel y Cristiano Ronaldo durante doce años".

