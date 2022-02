Lewandowski se pone a tiro: opción del Real Madrid en el mercado de fichajes este verano

Robert Lewandowski se suma a la lista de futuribles del Real Madrid. El objetivo prioritario del club blanco continúa siendo Kylian Mbappé, pero eso no hace que otros nombres, como el del delantero polaco o el de Erling Haaland, sean colocados en la órbita del equipo merengue de cara al mercado de fichajes de este verano de 2022.

Desde hace algunos años no solo se relaciona a Lewandowski con el Real Madrid, sino que también se habla de la intención del delantero de abandonar el Bayern Múnich. En los últimos días estos rumores se han intensificado. Y todo porque parece que las aguas bajan convulsas por el Allianz Arena.

El pasado verano ya abandonó Múnich David Alaba. Lo hizo, precisamente, para jugar en el Santiago Bernabéu. Y, además, llegando gratis al Real Madrid. También se ha confirmado que Niklas Süle dejará el club bávaro para continuar su carrera en el Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski, con el Bayern Múnich Reuters

Movimientos y más movimientos. Pero el golpe sería la salida de Robert Lewandowski. El internacional polaco ha sido el mejor jugador del Bayern Múnich durante años. El goleador que ha llevado al equipo germano a dominar no solo en Alemania, sino también en Europa.

No cierra puertas

Fue el pasado mes de enero cuando saltó la noticia de que había problemas con la renovación de Lewandowski. Fue el propio Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, el que, en declaraciones para Sky Sports, afirmó que la continuidad del goleador polaco en su equipo está todavía en el aire.

Lo cierto es que todavía no hay prisa. O demasiada prisa. El delantero acaba contrato en junio de 2023. Esto quiere decir que si no renueva en los próximos meses, en menos de un año será libre para negociar con cualquier equipo. El Bayern no es un club vendedor, pero ante la opción de hacer caja, la alternativa es venderle este mismo verano.

Aunque, eso sí, Hainer también ha elogiado la figura de Lewandowski. Hasta el punto de no ver un futuro a corto plazo sin él: "Robert es el mejor delantero del mundo. Tiene dos años de contrato y me puedo imaginar que siga con nosotros todavía más tiempo".

Robert Lewandowski festeja un gol con el Bayern de Múnich Europa Press

Por el momento, es el propio futbolista el que no quiere cerrarse ninguna puerta. Si la vía del Real Madrid se abre ante él, podría hacer las maletas para dirigirse a la capital española. De hecho, se especula con que ya habría decidido que su etapa en el Bayern Múnich ha acabado.

Un ciclo que ha terminado con un nuevo premio The Best y con la segunda posición en la lucha por el último Balón de Oro. En el Allianz Arena ha hecho historia. Lo ha conseguido todo. A sus 33 años, un nuevo desafío le llama la atención. Y qué mejor reto que jugar en el Real Madrid de las trece Copas de Europa.

Su incorporación sería completamente ajena al fichaje de Kylian Mbappé. El francés llegará a la casa blanca este verano y firmará por las seis próximas temporadas. Pero más importante en la posible 'operación Lewandowski' es qué pase con Erling Haaland. En el Real Madrid, el fichaje del noruego no es una prioridad, sino que se podría esperar a 2023. De momento, el objetivo es Mbappé. El resto se estudiará.

